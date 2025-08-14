見せる収納がかわいい◎ ビヨンと伸縮する「Ninja Labs」のシリコンポーチ付きiPhoneケースに新色登場

アメリカ発の「Ninja Labs（ニンジャ ラボ）」の、ビヨンと伸びるシリコンポーチが付いた次世代iPhoneケースに、新色が登場。

プリンチペプリヴェ表参道店、公式オンラインストアで予約がスタートしています。

米国発「Ninja Labs」のシリコンポーチ付きiPhoneケース



「Ninja Labs」の「Flex Pouch Phone Case」（税込1万4300円）は、シリコン製ポーチと一体化した、新感覚のiPhoneケース。

柔らかくて伸縮性のあるポーチには、毎日持ち歩きたいカードや鍵、イヤホン、リップなどの小物を、スマートに収納できるんです。

シーンや気分、コーディネートの一部として、ポーチに入れるアイテムを変えられるのも、魅力のひとつ。

そんな画期的なiPhoneケースに、新しく2色が追加されましたよ。

パステルブルーとブラウン、2色が新登場！



やわらかなパステルトーンの「BABY BLUE」は、軽やかで透明感のある色合い。手元を涼やかに彩ってくれそうです。



シリコンポーチがクリアの『BABY BLUE/CLEAR』と、ケースと同じカラーの『BABY BLUE/BABY BLUE』、2種から選べます。



「MOCHA」は、ミルクチョコレートのように優しい、温もりを感じるブラウンカラー。

幅広いスタイルに自然と馴染んで、さりげなく大人の雰囲気をプラスしてくれる予感です。



ポーチ部分の色が異なる、『MOCHA/CLEAR』と『MOCHA/MOCHA』が展開されています。

ポーチの色はクリアorケースと同色から選べるよ



中に入れたアイテムのカラーが透けて見えるクリアのポーチは、パケがかわいいコスメなどを入れれば、アクセントとして楽しめちゃう。

よりスマートに収納したいなら、透けないポーチがおすすめかもしれません。

既存カラーの「BLACK」「LAVENDER」「MATCHA」と合わせて、お気に入りを見つけてみて。

iPhone17シリーズ対応のケースも予約がスタート！



「Ninja Labs」のスマホケースは、iPhone 17シリーズにも対応予定。

対応機種とカラーの詳細は、公式サイトを要チェックです。

公式オンラインストア
https://principe-prive.com/

