見せる収納がかわいい◎ ビヨンと伸縮する「Ninja Labs」のシリコンポーチ付きiPhoneケースに新色登場
アメリカ発の「Ninja Labs（ニンジャ ラボ）」の、ビヨンと伸びるシリコンポーチが付いた次世代iPhoneケースに、新色が登場。
プリンチペプリヴェ表参道店、公式オンラインストアで予約がスタートしています。
米国発「Ninja Labs」のシリコンポーチ付きiPhoneケース
「Ninja Labs」の「Flex Pouch Phone Case」（税込1万4300円）は、シリコン製ポーチと一体化した、新感覚のiPhoneケース。
柔らかくて伸縮性のあるポーチには、毎日持ち歩きたいカードや鍵、イヤホン、リップなどの小物を、スマートに収納できるんです。
シーンや気分、コーディネートの一部として、ポーチに入れるアイテムを変えられるのも、魅力のひとつ。
そんな画期的なiPhoneケースに、新しく2色が追加されましたよ。
パステルブルーとブラウン、2色が新登場！
やわらかなパステルトーンの「BABY BLUE」は、軽やかで透明感のある色合い。手元を涼やかに彩ってくれそうです。
シリコンポーチがクリアの『BABY BLUE/CLEAR』と、ケースと同じカラーの『BABY BLUE/BABY BLUE』、2種から選べます。
「MOCHA」は、ミルクチョコレートのように優しい、温もりを感じるブラウンカラー。
幅広いスタイルに自然と馴染んで、さりげなく大人の雰囲気をプラスしてくれる予感です。
ポーチ部分の色が異なる、『MOCHA/CLEAR』と『MOCHA/MOCHA』が展開されています。
ポーチの色はクリアorケースと同色から選べるよ
中に入れたアイテムのカラーが透けて見えるクリアのポーチは、パケがかわいいコスメなどを入れれば、アクセントとして楽しめちゃう。
よりスマートに収納したいなら、透けないポーチがおすすめかもしれません。
既存カラーの「BLACK」「LAVENDER」「MATCHA」と合わせて、お気に入りを見つけてみて。
iPhone17シリーズ対応のケースも予約がスタート！
「Ninja Labs」のスマホケースは、iPhone 17シリーズにも対応予定。
対応機種とカラーの詳細は、公式サイトを要チェックです。
公式オンラインストア
https://principe-prive.com/
参照元：株式会社PRINCIPE prive プレスリリース
