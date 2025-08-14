ＰＡコンサルは急反発、２５年９月期利益予想の上方修正とマイナビとの資本・業務提携を好感◇

プラスアルファ・コンサルティング<4071.T>は急反発し年初来高値を更新している。１３日の取引終了後に２５年９月期連結業績予想について、営業利益を５６億円から６１億円（前期比３４．７％増）へ上方修正したことが好感されている。



子会社のグローアップやＤ４ＤＲ、Ａｔｔａｃｋで受注が弱い状況が継続していることから、売上高は１７７億３０００万円から１７０億円（同２２．２％増）へやや下方修正した。その一方、「タレントパレット」において顧客数の増加とともに単価上昇が継続していることや、新規顧客獲得をエンタープライズにシフトする方針転換により、マーケティング施策を見直すことで費用が抑制されることが利益を押し上げる。なお、同時に発表した６月中間期決算は、売上高１２４億８１００万円（前年同期比２６．５％増）、営業利益４４億３０００万円（同４２．６％増）だった。



また、人材サービス大手のマイナビ（東京都千代田区）と資本・業務提携すると発表した。両社は今年４月に包括的業務提携を発表したが、自己株式の処分によりマイナビに対して１２７万５６００株を割り当て資本面でも提携。調達資金約３０億円は協業プロダクトの開発・販売やタレントパレット顧客に対するマイナビ研修コンテンツの提供などの共同事業に関するシステムの開発・運用や営業・サポートに係る費用や連携サービスの企画に要する費用などにあてる。



更に、ラクス<3923.T>と業務提携を検討することで基本合意したとも発表。両社が提供するクラウドサービスに関して協業を開始するとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS