10時の日経平均は410円安の4万2863円、アドテストが79.69円押し下げ 10時の日経平均は410円安の4万2863円、アドテストが79.69円押し下げ

14日10時現在の日経平均株価は前日比410.92円（-0.95％）安の4万2863.75円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は390、値下がりは1162、変わらずは65と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は79.69円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が45.08円、ファストリ <9983>が42.14円、リクルート <6098>が33.53円、ＫＤＤＩ <9433>が20.87円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を90.15円押し上げている。次いでニトリＨＤ <9843>が9.71円、ネクソン <3659>が7.90円、エムスリー <2413>が5.83円、レーザーテク <6920>が5.40円と続く。



業種別では33業種中4業種が値上がり。1位は石油・石炭で、以下、電気・ガス、銀行、水産・農林と続く。値下がり上位には機械、卸売、電気機器が並んでいる。



※10時0分14秒時点



株探ニュース

