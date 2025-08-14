今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「トトくん」に投稿された、「ごめん寝」をする猫ちゃんの様子。動画の再生回数は28万回を超え、投稿には「フォルムかわいすぎだろ」「後頭部かわいい」といった声が集まっています。

【動画：ニャルソックに疲れ、寝ちゃった白黒猫→あまりにも『100点満点のごめん寝』】

フォルムの可愛さも100点満点の『ごめん寝』

TikTokアカウント「トトくん」に登場したのは、保護猫の「トト」くん。そのトトくんが披露した「ごめん寝」が可愛すぎると、TikTokで大きな反響を呼んでいます。

ある日、ニャルソックをしてお疲れ気味だったトトくん。すると、まるで土下座をしているように見える「ごめん寝」の姿で、気持ちよさそうに眠っていたといいます。

あまりにも可愛い寝姿をしていたトトくんを見て、飼い主さんは思わず頭をナデナデしたそう。見ているだけで癒やされる愛らしい姿をしており、飼い主さんがついつい撫でてしまうのも無理はありません。

お顔も可愛いトトくん

フォルムが可愛いのはもちろん、影まで猫ちゃんの形なのも可愛いポイントなのだとか。その後、しばらくすると目を覚ましたトトくんですが、お顔はキリッとしたイケメンで、思わずキュンとなりました…！

しかも、カメラで撮られているのを気づくと、「やれやれ、また撮ってるにゃ…」と気だるそうな表情で見つめてきたそう。そんなツンデレっぷりもトトくんの魅力の一つと言えるでしょう。

寝起きでも身だしなみチェックは欠かせにゃい

目を覚ましたトトくんは大きなあくびをすると、すぐにセルフグルーミングを開始したのだとか。まだちょっと眠そうな様子ですが、寝起きでも毛並みチェックを忘れないその姿からは、プロ意識すら感じられます。可愛さもカッコよさも兼ね備える、トトくんなのでした。

投稿は、TikTokにて4万件を超える高評価を集めるなど、大きな話題を呼ぶことに。トトくんの可愛すぎるごめん寝を見て、多くの方が癒やされたようです。

投稿を見た視聴者からは「ごめんねの寝方可愛すぎる」「鼻と人中？にまたがって黒の模様があるの？！？！かわいすぎる」「起きてすぐムチャムチャするのが可愛いんだよね」「毛のツヤのよさと、頭の丸さがたまらないですね♡」など、たくさんのコメントが寄せられています。

