¤ªËßµÙ¤ß¡ª±§ÅÔµÜÆ°Êª±à¡Ö¼«¾Î¡¦ÆüËÜ°ì¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë(¤«¤â)¥×ー¥ë¡×µÒÂ¤Ï¡©
¡Ö²ÆµÙ¤ß¡×¡Ö¤ªËßµÙ¤ß¡×¡Ö½ë¤¤¡×¤¬Â·¤¦¤ÈÆø¤ï¤¦¤Ï¤º¤Î¾ì½ê¤¬¡¢°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±§ÅÔµÜÆ°Êª±à¤Î¥×ー¥ë¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÈÓÅçÀ¿¥¥ã¥¹¥¿ー¥ê¥Ýー¥È¡Ë¡Ö±§ÅÔµÜÆ°Êª±à¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ä£Ø¤Ç¡ØÆüËÜ°ì¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥×ー¥ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªËßµÙ¤ß¤Ç¤â¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¸áÁ°£±£±»þ²á¤®¡¢¥×ー¥ë¤ËÍè¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¤ªËßµÙ¤ß¤Ç¤â¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃÏ¸µ±§ÅÔµÜ¤«¤éÍè¤¿²ÈÂ²¡Ë¡Ö¤³¤Î¥×ー¥ë¤Ë¤Ï¤è¤¯Íè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦¤Ï¤Þ¤Àº®¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ç¤¹¡×
£±£¹£¸£±Ç¯¡¢¾¼ÏÂ£µ£¶Ç¯¤Î¥ªー¥×¥óÅö»þ¤ÏºÇ¿··¿¤ÎÎ®¤ì¤ë¥×ー¥ë¤Ç¿Í½Ð¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï£±Æü£³£°£°¿Í¤Ë¤âÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢¹ó½ë¤Ç¿Í¤¬Íè¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê±§ÅÔµÜÆ°Êª±à ¹Ó°æ¸¼£±àÄ¹¡Ë¡ÖÉáÄÌ¤Ë¡ØÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÀßÈ÷Åª¤Ë¸Å¤¤¤·¡¢ÀëÅÁ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤À¤±ÆÈ¤êÊâ¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡× ¡Ö¤ªËßµÙ¤ß¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì°Ê¾å¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¡£Æ°Êª±àÅª¤Ë¤ÏËþÇÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¤³¤ÎÄøÅÙ¤¬¤¤¤¤¡×
Íè¤Æ¤¤¤ëµÒ¤â¡¢¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Êºë¶Ì¤«¤éÍè¤¿¥°¥ëー¥×¡Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£Âç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£±Ë¤®ÊüÂê¤Ê¤Î¤Ç¡×
¼«¾Î¡ÖÆüËÜ°ì¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¥×ー¥ë¤¬¡¢¤ªËßµÙ¤ß³è¶·¤ò¤ß¤»¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£