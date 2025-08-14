マダニが媒介する感染症SFTS（重症熱性血小板減少症候群）の患者数が今年、過去最多の年を上回るペースで増えています。ダニ学者によると、背景には「里山の消失」と「ペット」があります。ネコ科の動物は特に感染しやすいといいます。対策を考えます。

■致死率は10%〜30%…SFTSとは

藤井貴彦キャスター

「『SFTS』という4文字をご存知でしょうか？ 『重症熱性血小板減少症候群』というなかなか難しい名前ですが、主にマダニに刺されることで感染することがある感染症です」

「厚生労働省は、かかってしまうと亡くなる人が10%〜30%と発表しています。潜伏期間は6日〜2週間程度。発熱・嘔吐（おうと）・下痢・腹痛などの症状が出て、重症化すると死亡することもあり、今増えているといいます」

■過去最多の2023年を超えるペース

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「国立健康危機管理研究機構のデータに基づいた患者数のグラフを見てみると、今年に入ってから8月3日までの累計は124例で、すでに去年1年間の120例を上回っています。過去最多だった一昨年の134例を超えるペースで増えています」

「去年までの12年間で報告された1046例のうち、死亡数は112例です。これは発症した人の中での数字なので、マダニにかまれたからといって必ずしも発症するとは限りませんが、なぜ今増えているのでしょうか？」

■もともとは西日本が中心…今や全国に

小栗委員

「ダニ学者の五箇公一さん（国立環境研究所）は、原因は里山の消失、そしてペットだと話します」

「まず里山の消失について。最近ニュースにもなっていますが、シカやイノシシ、クマなどが山から下りてきて、人里の近くに現れることが多くなっていますよね。こうした野生動物が、人の生活圏にマダニを運んできているといいます」

「その野生動物たちの分布が全国的に広がっていることで、国立健康危機管理研究機構によると、もともとは西日本が感染の中心だったということですが、8月6日には初めて北海道で確認されるなど、全国に広がっています」

■飼っているネコやイヌから人間に感染

小栗委員

「もう1つ、私たちが特に気をつけなければならないのがペットです。厚労省も注意を呼び掛けていて、飼っているネコやイヌなどから人間に感染することがあります。特にネコ科の動物は感染しやすく、もし感染した場合、その動物の致死率は約60%だといいます」

「感染症に詳しい国際医療福祉大学の松本哲哉教授によると、発症したペットに顔や傷口などをなめられると、人間に感染する危険もあるということです」

藤井キャスター

「ペットを散歩させたり、外に出したりしたいという方ももちろんいらっしゃると思いますけれども、どうしたら感染のリスクを減らすことができるのでしょうか？」

小栗委員

「とにかくマダニが身近に潜んでいるということを意識するのが大切です。例えば散歩から帰ってきたらペットに、簡単でもいいのでブラッシングやシャンプーをすること。また、マダニが皮膚に食い込んでいたら無理に外さずにそのまま病院へ行きましょう」

「そして今まさに夏休みシーズンですが、キャンプ場などでは、草むらなどに肌の露出の多い洋服などで近づかないこと、またダニにも効く防虫スプレーを使うことを徹底するようにしましょう」

■身近に潜むダニ…板垣さんの対策は？

藤井キャスター

「ペットも感染するということです」

板垣李光人さん（俳優・『news zero』水曜パートナー）

「何年か前にニュースで話題になった時に、実家で飼っているイヌを散歩させる際には草むらには近づかせないようにするなど、気をつけていたのを思い出しました」

「自分も仕事柄いろいろな場所に行くことが多いので、ダニに効くスプレーを調べるなど、改めて気をつけていきたいなと思いました」

（8月13日『news zero』より）