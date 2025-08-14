東京V、千葉DF松田陸の完全移籍加入を発表「さらに飛躍できるように…」
東京ヴェルディは14日、ジェフユナイテッド千葉よりDF松田陸が完全移籍で加入することを発表した。
現在26歳の松田は前橋育英高から2018年にガンバ大阪に加入し、2021年にツエーゲン金沢への完全移籍を経て、2023年から千葉でプレー。今シーズンはここまで2025明治安田J2リーグで4試合、2025JリーグYBCルヴァンカップで1試合に出場していた。
移籍が決定した松田は東京Vのクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。
「このたび、ジェフユナイテッド市原・千葉から加入することになりました松田陸です。東京ヴェルディの勝利の為にチームに貢献し、さらに飛躍できるように頑張ります。よろしくお願いします」
また、所属していた千葉のクラブ公式サイトでも以下のようにコメントしている。
「この度、東京ヴェルディへ移籍することになりました。急なリリースになりファン、サポーターの皆さまに直接ご挨拶が出来ない事が心残りですが、これからも活躍できるよう頑張っていきますので応援していただけると嬉しいです。フクアリでの声援は忘れません。2年半ありがとうございました」
