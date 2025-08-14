ジュリアに新グレードの「スプリント」が登場！

アルファロメオ・ジュリア スプリント｜Alfa Romeo Giulia Sprint

2017年のデビュー以来、卓越したスポーツ性能と先鋭的なイタリアンデザインで高く評価されてきたスポーツセダン「ジュリア」に、新グレードの「スプリント」が加わった。アルファロメオ伝統のスポーティな走りを維持しつつ、コストパフォーマンスに優れた価格を実現しているのが特徴だ。

エクステリアでは、ダークタービンデザインの18インチアルミホイールの装着が特徴的。インテリアにはナチュラルレザーシートとハイグレードオーディオシステム（8スピーカー）が採用された。

パワートレインは既存の「ヴェローチェ（税込725万円）」と同じで、最高出力206kW（280ps）、最大トルク400Nm（40.8kgf-m）を発する2.0リッター直列4気筒ガソリンターボエンジンと8速ATを搭載。アルファロメオ専用設計のALFA LINKサスペンションシステムやカーボンプロペラシャフトを備え、スポーティな走行性能と快適な乗り心地を実現している。

ボディカラーは「アルファ レッド」「アルファ ホワイト」「ヴェズヴィオ グレー」「ブルカノ ブラック」の4色が設定された。

●アルファロメオ「ジュリア」モデルラインナップ

【2.0L直4ターボ（280ps/400Nm）搭載車】

・スプリント：665万円

・ヴェローチェ：725万円

・トリブート・イタリアーノ（限定車）：742万円

【2.9L V6ツインターボ（510ps/600Nm）搭載車】

・クアドリフォリオ：1387万円

※価格は消費税込み

SPECIFICATIONS

アルファロメオ・ジュリア スプリント｜Alfa Romeo Giulia Sprint

ボディサイズ：全長4655×全幅1865×全高1435mm

ホイールベース：2820mm

乗車定員：5人

トランク容量：480L

車両重量：1630kg

総排気量：1995cc

エンジン：直列4気筒ガソリンターボ

最高出力：206kW（280ps）/5250rpm

最大トルク：400Nm（40.8kgf-m）/2250rpm

トランスミッション：8速AT

駆動方式：FR

WLTCモード燃費：12.1km/L