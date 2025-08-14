¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ÎÉÚ²¬µÁÍ¦¤ò±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤ÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¤Ï¡Öº´Æ£·ò¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯ºÇ¿·¡Û
¿åÃì¡¦ÉÚ²¬µÁÍ¦¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤ËÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤Æ°¤¤Çµ´¤ò»Â¤ë²ÉÌÛ¤Ê·õ»Î¡£Êª¸ì¤ÎËÁÆ¬¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤Èµ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¡¦Ç©Æ¦»Ò¤ò½õ¤±¡¢Ìµ¸ý¤ÇÌµÉ½¾ð¤Ê¤¿¤á´¶¾ð¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤¬¤é¡¢Ãº¼£Ïº¤ÎÎÉ¤Íý²ò¼Ô¤È¤·¤ÆãÞÌç¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ò»Ù¤¨¤ëÍ¥¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯8·î5Æü¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡ÊÃì¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤â¤·¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ÎÉÚ²¬µÁÍ¦¤ò±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤ÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
2°Ì¤Ï¡¢º´Æ£·ò¤µ¤ó¡£¼ãÌÚÌ¤À¸¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤Î¼Â¼Ì²½¤Ç¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤ÎNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤Î¼ç±é¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶¦Æ±¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÅÅ²¦¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç½é¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÎ¶ÇÏÅÁ¡Ù¤ä¡ØÎø¤Ï¤Ä¤Å¤¯¤è¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤Î¤«¤é¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë½Ð±é¡£¼ç±é±Ç²è¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î·õµÒ¡¦ÈìÂ¼·õ¿´Ìò¤ò±é¤¸¡¢´°àú¤Ê»¦¿Ø¤ÈÇ÷ÎÏ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¤Þ¤¿¡¢¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¤Ç¤Î·õµ»¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê10Âå½÷À¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤ê·õ¿´¤ò±é¤¸¤¿»þ¤Î¸«»ö¤Ê¼Â¼ÌÇ½ÎÏ¤¬1ÈÖ¤Ç¤¹¤Í ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â±éµ»¤âµÁÍ¦¤Ë¤«¤Ê¤ê¹ç¤¦¤È»×¤¤Áª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡¢ÉÚ²¬¤µ¤ó¤ÎÅ·Á³¤µ¤ÈÅá¤µ¤Ð¤¤ÏÈà¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ê´¶¤¸¤äÌÜ¸µ¤¬Ê·°Ïµ¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï¡¢µÈÂôÎ¼¤µ¤ó¡£6·î6Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬¡¢¸ø³«2¥«·î¤Ç´ÑµÒÆ°°÷¿ô620Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿Ãæ¡£Æ±»þ¤Ë¸ø³«Ãæ¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤Î¼Â¼Ì²½±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ç450ºÐ¤Î¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢Ìò¤ò±é¤¸¡¢°µÅÝÅª¤Ê±éµ»¤Î¿¶¤êÉý¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¼¡¸µ¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È±éµ»ÎÏ¤Ç¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤âÇ¼ÆÀ¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢±Ç²è¡Ø¶äº²¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î²ÅÄÁí¸çÌò¡¢¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎË½ÁöÂ²¤ÎÁíÄ¹¡¦º´ÌîËü¼¡ÏºÌò¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼ã¤¿Á¤Î¹ñ²¦¡¦¤¨¤¤À¯Ìò¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤Ç¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²ÉÌÛ¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡Ö¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÉÚ²¬µÁÍ¦¤ÈµÈÂôÎ¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤È½Å¤Ê¤ê¤¢¤¦¤«¤é¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡ÖÑÛ¤È¤·¤¿¶Ú¤ÎÄÌ¤Ã¤¿»Ñ¡£¸«¤¿ÌÜ¤«¤éÀâÆÀÎÏ¤Î¹â¤µ¤È±éµ»¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿µþÅÔÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÎäÀÅ¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤Î±ü¤Ë¶¯¤¤¿®Ç°¤òÈë¤á¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
