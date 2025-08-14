好き＆行ってみたい「熊本県の道の駅」ランキング！ 2位「七城メロンドーム」、僅差の1位は？【2025年調査】
地元の魅力を再発見できる場所として注目を集めている「道の駅」。特産グルメや温泉、絶景スポットなど、旅の目的地になるほど個性的な施設も増えています。
All About ニュース編集部は8月5〜6日、10〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「熊本県の道の駅」ランキングを紹介します！
回答者からは「北海道も夕張をはじめ美味しいメロンの産地がたくさんありますが本州のメロンがどのくらい美味しいか現地で食べてみたいからです」（50代女性／北海道）、「七城アールスメロンを買いたいから」（50代女性／奈良県）、「メロンの名産地のようで、メロンドームが可愛いです。フルーツゼリーが美味しそうですし、メロンパンは絶対に食べたいです」（50代女性／群馬県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「阿蘇五岳を眺めたり、おいしいスイーツを食べることができるから」（40代女性／愛媛県）、「阿蘇の自然に興味があります。美味しいソフトクリームや赤牛丼なども食べてみたいです」（30代女性／石川県）、「お土産もみつつ、くまモンが可愛いから写真とりたい」（30代女性／茨城県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：七城メロンドーム（菊池市）／33票「七城メロンドーム」は、熊本県内でも特にフルーツの名産地として知られる七城町にある道の駅で、特に完熟メロンを使ったスイーツやジュースが評判です。球体型の外観が目を引き、訪れる人に楽しさを与えるユニークな存在感も人気の理由。地元の農産物や加工品も豊富に取りそろえられており、グルメ目的で訪れるリピーターも多い施設です。
1位：阿蘇（阿蘇市）／37票雄大なカルデラと豊かな自然が広がる阿蘇にある「道の駅 阿蘇」は、地元の食や文化、観光情報がそろった人気の拠点です。観光案内所の機能も備えており、レンタサイクルや登山情報の提供などアクティブな旅のサポートも充実。新鮮な野菜や乳製品、阿蘇の大地で育った肉類などの販売もあり、地産地消を体感できる場所として多くの人に選ばれています。
