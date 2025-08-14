◆米大リーグ レッズ８―０フィリーズ（１３日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）

フィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）が１３日（日本時間１４日）、敵地・レッズ戦に「２番・指名打者」でフル出場し、４打数１安打、３三振で２試合連続で本塁打は出なかった。

レッズの先発右腕・グリーンに対し、初回１死走者なしの１打席目はフルカウントから内角低めのスライダーに手が出て空振り三振。３回２死一、二塁の先取点のチャンスで迎えた２打席目は１００・７マイル（約１６２・１キロ）の直球に手が出ず、３球で見逃し三振に倒れた。１点を追う６回２死走者なしの３打席目は、左中間を真っ二つに割る二塁打で７打席ぶりの安打。８点を追う８回２死一、三塁の好機では４番手左腕のモルの前に空振り三振に倒れた。

１０日（同１１日）の敵地・レンジャーズ戦で３試合ぶりの本塁打となる４２号を放ったシュワバーだったが、前日１２日（同１３日）の敵地・レッズ戦は４打数無安打で不発。本塁打王を争うドジャースの大谷翔平投手（３１）が４戦連発の４３号を放ったことで、２位となった。

２２年には４６本塁打を放って本塁打王に輝いたシュワバー。大谷は２３年にエンゼルスで４４本、２４年にドジャースで５４本塁打を放ち、２年連続本塁打王に輝いている。リーグ３位で３６本塁打のスアレスはダイヤモンドバックスからア・リーグのマリナーズに移籍して本塁打王争いから離脱。続く４位のソト、アロンソ（ともにメッツ）は２８本とあって、ナ・リーグ本塁打王争いは事実上シュワバーと大谷の一騎打ちとなっている。レギュラーシーズンは残り約１か月半だが、２人の争いはデッドヒートしている。