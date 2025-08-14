¡Ú¸ø¼°¡¦DayDay.¡Û»ûÅÄ¿´¤Î¤Ò¤é¤á¤¥ì¥·¥Ô¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤¬¤Á¿©ºà¤Ç¤Ä¤¯¤ëÈÕ¤´¤Ï¤ó¡×
´¬¤«¤Ê¤¤¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥Ä
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¡ÊÀéÀÚ¤ê¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¡§150gÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤êÆù¡§6Ëç¥·¥å¥ì¥Ã¥É¥Á¡¼¥º¡§100g¤á¤ó¤Ä¤æ¡§Âç¤µ¤¸1ÀÄ¤Í¤®¡ÊÎØÀÚ¤ê¡Ë¡§Å¬ÎÌÄ´Íý¹©Äø1ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÀéÀÚ¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢ÆÚ¥Ð¥éÆù¡Ê¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤âOK¡Ë¡¦¥Á¡¼¥º¤Î½ç¤Ë¤Î¤»¡¢¤á¤ó¤Ä¤æ¤ò¤«¤±¤ë¡£2¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç5Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£3´ï¤Ë¤è¤½¤¤¡¢ÀÄ¤Í¤®¤ò»¶¤é¤·¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
¥°¥é¥¿¥óÉ÷¥Á¡¼¥º¥Ý¥Æ¥È
¥è¡¼¥°¥ë¥È¤½¤¦¤á¤ó
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¤½¤¦¤á¤ó¡§4Â«¥è¡¼¥°¥ë¥È¡§Âç¤µ¤¸4¤á¤ó¤Ä¤æ¡§200ml¿å¡§200ml¥ì¥â¥ó½Á¡§Âç¤µ¤¸1±ö¡§¾¯¡¹
¡Ú¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Û¥µ¥é¥À¥Á¥¥ó¡¦¤¤å¤¦¤ê¡¦¥ì¥â¥ó¡¦ÂçÍÕ¡§¤ª¹¥¤ß¤ÇÄ´Íý¹©Äø1¤½¤¦¤á¤ó¤ò2¡Á3Ê¬¤Û¤Éè§¤Ç¤¿¤é¡¢¥¶¥ë¤Ë¤¢¤±Îä¿å¤Ç¤·¤á¤ë¡£2¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡¢¥×¥ì¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¦¤á¤ó¤Ä¤æ¡¦¿å¡¦¥ì¥â¥ó½Á¡¦±ö¤òÆþ¤ì¡¢¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£3¤ª»®¤Ë¤½¤¦¤á¤ó¤ò¤Î¤»¡¢¥µ¥é¥À¥Á¥¥ó¡Ê¼ê¤Ç³ä¤¯¡Ë¡¦¤¤å¤¦¤ê¡ÊÀéÀÚ¤ê¡Ë¡¦¥ì¥â¥ó¡ÊÈ¾·îÀÚ¤ê¡Ë¡¦ÂçÍÕ¡ÊÀéÀÚ¤ê¡Ë¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¤é¡¢¢¤ò¤«¤±¤Æ¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ªóÏ
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡ËµíÆý¡§200mlÍñ¡§1¸Äº½Åü¡§Âç¤µ¤¸2¤ªóÏ¡§25g¥Ð¥¿¡¼¡§10gÄ´Íý¹©Äø1¥Ü¥¦¥ë¤ËµíÆý¡¦Íñ¡¦º½Åü¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£2¡¤Ë¤ªóÏ¤ò¤¤¤ì¡¢¤Þ¤È¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤é¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç5Ê¬°Ê¾åÄÒ¤±¹þ¤à¡£3¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡Ê¼å²Ð¡Ë¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤ò¤¤¤ì¡¢ÍÏ¤±¤¿¤é¿»¤·¤¿¤ªóÏ¤òÊÂ¤ÙÆþ¤ì¤ë¡£Î¾ÌÌ¤Ë¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¥¸¥ã¥à¤ä¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª