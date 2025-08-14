明日15日(金)は北海道付近を低気圧が通過するため、北海道や東北を中心に雨。関東から九州もにわか雨の所があり、局地的には激しく降るおそれ。気圧変化によって体調を崩しやすい方は、早めに対策をしてください。

15日は北日本を中心に雨

低気圧が今日14日(木)の夜には北海道の西に進み、明日15日(金)にかけて北海道付近を通過するでしょう。北海道や東北の日本海側は、今夜から次第に雨が降りだしそうです。





明日15日(金)は、北海道では雨が降ったりやんだりで、雷を伴って雨脚が強まる所もあるでしょう。沿岸の地域を中心に、風がやや強く吹きそうです。東北の日本海側や北陸は昼頃にかけて、一時的に雨や雷雨となるでしょう。東北の太平洋側は午後を中心に雨雲がかかり、雷雨や激しい雨が降るおそれがあります。関東から九州は、山沿いを中心に急にザッと雨の降る所があるでしょう。関東甲信は、今日14日(木)よりも明日15日(金)の方が大気の状態が不安定になるため、山沿いや内陸部では局地的に激しい雨が降りそうです。道路の冠水や落雷、突風などにご注意ください。

気圧変化による体調不良に注意

明日15日(金)は低気圧の通過に伴って、全国的に気圧が「下降」。札幌や名古屋など、気圧変化による影響度が「中」の所があります。17日(日)も気圧が「下降」する所が多いでしょう。



19日(火)は、北海道の北に低気圧が進む予想で、札幌では気圧の変化が大きくなりそうです。仙台や東京、名古屋は影響度が「中」です。



気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。対策としては、耳マッサージや耳回し、首肩のストレッチを行う(こまめにした方が良いです)。早寝、早起きを心がけて、睡眠時間をしっかり取るとよいでしょう。



医学的表記監修:せたがや内科・神経内科クリニック 久手堅司先生