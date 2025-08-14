CL²¦¼Ô¥Ñ¥êSG¤¬·àÅªÅ¸³«¤ÇUEFA¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×½éÀ©ÇÆ! ¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¡Ö¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï²æ¡¹¤è¤ê¶¯¤«¤Ã¤¿¡×
[8.13 UEFA¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÇÕ ¥Ñ¥êSG 2-2(PK4-3) ¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à]
¡¡UEFA¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤¬13Æü¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¨¥Ê¥¸¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ñ¥êSG(¥Õ¥é¥ó¥¹)¤¬½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)²¦¼Ô¤Î¥Ñ¥êSG¤Ï¡¢UEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°(EL)ÇÆ¼Ô¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É)¤ÈÂÐÀï¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤éÁ°È¾39Ê¬¤ËDF¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥§¥ó¡¢¸åÈ¾3Ê¬¤Ë¤Ï¿·¼ç¾DF¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥í¥á¥í¤Ë·è¤á¤é¤ì¡¢2ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾40Ê¬¤ËMF¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤¬º¸Â¤Ç¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤¹¤È¡¢Æ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à4Ê¬¤Ë¤ÏFW¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Î±¦¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤òFW¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥é¥â¥¹¤¬Æ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤ÉÕ¤¯¡£PKÀï¤Ç¤Ï1¿ÍÌÜ¤ÎMF¥Ó¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¤³¤½¼ºÇÔ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï4¿ÍÁ´°÷¤¬À®¸ù¤·¡¢PK4-3¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡UEFA¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¡Ö¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï²æ¡¹¤è¤ê¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¸øÊ¿¤Ê·ë²Ì¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¡×¤È¸ÀµÚ¡£¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö²æ¡¹¤Ï¤Þ¤À²þÁ±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¦ÎÏ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡Ö2-2¤È¤¤¤¦Ã±ÂÎ¤Î·ë²Ì¤ÏÎÉ¤¤¤â¤Î¤À¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤ì¤Ð¡ÄËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤À¤è¡£ËþÂ¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤òº£¸å¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Ê¤ª¡¢º£²Æ¤ËÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿DF¹â°æ¹¬Âç¤ÏÉé½ý¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤À¤Ã¤¿¡£
