

結婚相談所で成婚できる人・できない人の違いとは？（写真：Fast&Slow／PIXTA）

「男性は、年収が高くないと婚活の舞台に上がれない」「女性はやっぱり若くないとダメ」「見た目が良くないと、婚活サイトでは選ばれない」……。そんなふうに、婚活における “スペック信仰”が根強く残っている。しかし、その信仰を信じている人ほど結婚できない。

仲人として婚活現場に関わる筆者が、婚活者のリアルな声を交えながら婚活を考えていく連載。今回は、「結婚できる人」「できない人」とは、どんな人なのかを考えてみたい。

希望条件は“普通の人”

まずは、結婚できない典型的なタイプから見ていこう。

あけみ（仮名、40歳）は海外の大学を卒業し、語学が堪能なキャリアウーマン。現在は責任あるポジションで働き、年収も700万円、華やかな雰囲気の自立した女性だった。

入会面談の席で、彼女は、こう話した。

「もうこの年齢ですし、理想は高くないつもりです。1人でも生きていける自信はあるけれど、人生で一度くらいは婚活をしてみても悪くないかなと思ったんです」

彼女が掲げた希望条件は、“普通の人”だった。

ただ、その“普通”の中身を詳しく聞いていくと、「年齢はプラスマイナス5歳まで。年収は、自分が700万円なので最低でも600万円は欲しい。あまりにも低いと、お相手を尊敬できないですし。あと、今の仕事を続けたいので、遠方の方は難しい。見た目はこだわらないけれど、清潔感は大事ですよね」と、実際にはかなり明確な絞り込みがされていた。

そして、婚活サイトに登録してみると、彼女が想定していた“普通の人”からの申し込みは、かからなかった。年収がいいと年齢が50代、年齢が近かったり年下だったりすると年収が少ない。そんな状況にため息をつきながら、言った。

「アラフィフからの申し込みが多いので、びっくりしています。やっぱり男性って、自分よりずっと若い女性を求めているんですね」

また、実際にお見合いに出向いて、写真と実物のギャップに驚いていた。

「今日来た方、お写真とまるで別人でした。あれは20年前の写真ですよ」

また、住む場所についても……。

「年収をこちらが譲歩しているのに、『住む場所は自分の職場の近くがいい』って、なぜ上からの発言ができるのでしょうか」

お見合いや仮交際がうまく進まない日々が続くと、あけみは次第に不満が募っていった。

「私も写真を撮り直します。なるべく若く見えるように修正した写真を使いますよ。向こうがその気なら、こっちだってやってやりますよ！」

「向こうがその気なら」という言葉に象徴されるように、あけみの中で婚活は次第に“戦い”になっていった。 相手を敵視し、強い言葉で相手を批判するようになった。そして、活動開始から半年後、彼女はこう言って退会していった。

「私が結婚したいと思えるような人は、結婚相談所にはいないとわかりました」

こうしたケースは、女性に限った話ではない。

のりお（仮名、42歳）は大手企業に勤務し、年収は1200万円。プロフィールだけ見れば、間違いなく“モテ枠”にいる男性だった。実際、お見合いの申し込みはたくさん来た。

だが、交際に発展するケースは少なく、ほとんどが初対面でお断りされることが多かった。理由は、女性たちの声に集約されていた。

「お見合いの間中、自分の話ばかりで、私への質問はなかった。あと、自慢話が多くて疲れました」

「婚活歴を聞かれて正直に答えづらくて濁したら、『もっと若い子ともお見合いしてるんだけどね』と軽く言われて、正直いい気持ちがしませんでした」

「『働きたいなら働けばいいし、辞めたいなら辞めてもいいですよ』って、こちらの人生に対して、まるで自分が“好きにさせてやるよ”という口ぶりが気になりました」

のりおは、経歴と年収を“武器”にして、完全に「選ぶ側」の姿勢で婚活を進めていた。 けれども、それは裏を返せば自信のなさの表れともいえる。 内面に余裕がないからこそ、肩書や収入といった外側のスペックに頼り、無意識のうちに「上から目線」になってしまう。

そんな態度が、良縁を遠ざけてしまっていた。

結婚できる人はどんな人なのか

条件を絞りすぎると、ご縁のチャンスそのものが狭まっていく。 また、自分の条件だけを主張して、相手の背景や価値観を見ようとしないと、信頼関係が育たない。

では、結婚できる人とは、どんな人なのか。

結婚できるのは、自己評価が高すぎず低すぎず、バランス感覚を持っている人だ。他人から自分がどう見られるか、自分を客観視できている。例えば、4歳の女の子を育てるシングルマザーのゆうこ（仮名、37歳）は、婚活を始めるときに、こんなふうに話していた。

「私は、自分が誰かを選ぶというよりも、私と娘をまるごと受け入れてくれる人に出会えたらいいなと思っています」

彼女はお見合いの場では、まず相手の話にしっかりと耳を傾けることを心がけていた。自分のことを語るときには、娘への深い愛情や、元夫との離婚に至った経緯について、誠実に伝えた。

そして、そんな彼女の想いを受け止め、歩み寄ろうとしてくれる相手との出会いを、何より大切にした。

「私が一度結婚に失敗している人間だから、相手の立場や過去をちゃんと受け止められるようになりたい。相手の欠点も愛して、気取らずに自然体で向き合える人を探したいです」

やがて、ゆうこと子どもを受け入れてくれる男性とのご縁があり、成婚退会をしていった。

自分の希望や理想を主張するのではなく、現状を正直に話す。さらに、相手の過去も現在も受け入れ、未来を一緒に築いていく努力をする。そうした姿勢が、いい出会いを呼び寄せる。

「この人に選んでもらえるように、私はどんな努力ができるだろう？」「私がそばにいることで、この人の人生はどんなふうに明るくなるだろう？」。そう考えられる人は、自然と相手からも大切にされ、いいご縁が育っていく。

相手がどう受け止めてくれるか

ひとみ（仮名、36歳）も、そんな姿勢を持って婚活に取り組んだ1人だ。

彼女の両親はある宗教の熱心な信者だった。自身はその宗教を信仰していなかったが、親の信仰の影響を受けながら育ち、それが原因で恋愛が結婚に進まなかったことも経験していた。

「宗教自体は自分の信念ではありません。でも、親は選べない。だから、相手がどう受け止めてくれるかだと思っています」

入会面談のときに、そう話していたひとみは、自分が申し込みをかけるよりも、自分に申し込みをかけてくれた人、お見合いから交際に進めた人との出会いを、何よりも大切にしていた。

そして、自分の背景は包み隠さず伝え、相手の受け止め方を尊重した。

その姿勢を真正面から受け止めてくれたのが、たかのり（仮名、39歳）だった。彼は、ひとみの過去も、家庭の事情も含めて「これからの人生を一緒に歩みたい」と言った。

お互いに、“選ぶ”“選ばれる”の関係ではなく、「どうしたら一緒に歩いていけるか」を考え合った末に、2人は成婚を決意した。

婚活は自分を飾り立てる場所ではなく、等身大の自分で、誰かと向き合う場所だ。心を開いてくれる人に、真っ直ぐ心を返す。その先にあるのは、条件を超えた信頼と、深い絆ではないだろうか。



「もっといい人がいるかもしれない」「この人は違う気がする」といった、相手をジャッジするような視線で活動していたら、永遠に結婚相手は現れない。

重ねて記す。

「こちらが選んでやる」という目線ではなく、「相手から選ばれる人になる」。そんな謙虚な姿勢で相手と向き合える人が、婚活で成功できる人なのだ。

（鎌田 れい ： 仲人・ライター）