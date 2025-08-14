『カブアカ』古賀真人の実践投資講座(2)　 株式投資で重要な「リスク許容度の把握と時間分散」

「ナンピン発動」をするための条件

『カブアカマガジン』の読者やセミナーに来られた方から「古賀さんはどのような投資スタイルですか」という質問を受けます。

基本的に私の投資スタイルは、短期トレードです。以前は1泊2日、2泊3日などが多かったのですが、最近は少し長くなっています。それでも長くて1四半期を目安にしています。

株式投資の格言では「見切り千両、損切り万両」と言いますが、私は見切り、損切りは少ないと思います。

なぜなら、銘柄選択に命を懸けており、自分が選択した銘柄が下落したのであれば、それはさらに投資妙味が高まったことを意味するからです。この辺はチャート分析を主体としているトレーダーとは全く考えが違うかもしれません。

株価の上昇、下落、といったことにはあまり反応せず、建値の平均単価よりも株価が低いのであれば躊躇なくナンピンを発動します。

これにより、平均取得価格を下げることができることで、利益を出すハードルが下がっていきます。

私の場合は、信用取引も多いため株価が下がると追証（追加保証金）を求められることもあります。そのため場合によっては利益がすべて吹き飛びそうになることもあります。ですので、私のような投資スタイルは、初心者やリスク許容度が低い方、または、堅実に投資をしていきたい方には、絶対におすすめはできません。

そもそも私は自分が投資した株が必ず上がるとは思ってはいません。株価の上下は極論、判断ができません。

しかしながら、現金との比較において、ある程度の時間分散をすればかなりの確率で報われるという確信においては、外れたら「切腹する覚悟」で投資をしております。

だからこそ信用二階建ても厭わない投資をしてしまっているのかもしれません。

このリスク感覚が一般の方とかけ離れてしまっているのは、カジノ・プロとして長年生きてきた経験から感覚が麻痺してしまったからだとは思いますが、私の銘柄選択は、【マクロ経済の状況判断＋銘柄分析】を踏まえたうえで選ぶものなので、その自信も大きくなりポジションに表れてしまっているのだと思います。

株で負けない人の投資法

株式投資するにあたり、まず、皆さんが実践すべきは「自分のリスク管理」です。

私はカジノ・プロとしてやってきたこともあって、このリスク許容度は大きいと思います。バグっているレベルかもしれません。

実際、香港のカジノではひと晩で6000万円を溶かして飛び降り自殺しようかと思ったこともあります。また、破産したときにどうするかということまで考えており、その上で、「破産上等！」と考え向かっていく闘志を持っています。

このマインドは決して皆さんに真似しろというものではなく（むしろ真似したら絶対だめです！）、前回も触れた通り、皆さんそれぞれのリスク許容度を把握し、その範囲内で資金管理をしなければなりません。

これが最も投資において大切なことだということを最初に言っておきたいと思います。

ただ、世の中には株で負けない人がいます。それは金持ちです。金持ちは、株価の上下に関係なく、ひたすらに買い続けます。結果、下落時には大きなポジションを仕込むことができ、トータルで大きなリターンに繋がっているのです。

しかし、多くの人は株を買うと、その株が上がるだろうと思って、上がるのを待ちます。むしろ私にはこのことがとても不思議なのです。なぜ、その株が上がると思えるのかと。そもそも前述した通り、株価が上がるか下がるかなんてわかりません。

ですから、私は株を買う（ポジショニング）際には、一度に買うのではなく株価が下がったときにナンピンするための資金的な余裕を持ちながら投資します。

つまり、株式投資では「時間的な分散」をすることがポイントです。

チャート、テクニカル分析で負け続け

こう話すと「その銘柄の株価が下がり続ける。最悪、潰れたらどうするのか」といわれます。それを防ぐには、銘柄選択に命を懸け、決算短信を読み込み、投資に値する企業かどうかを見定めるのです。

中には粉飾をしている企業もありますが、そうした企業の決算短信には、少なくとも、「財務」という企業のファクト（事実）、またその企業が見通している「業績見通し」を反映したものになっています。そのためどうとでも取れるテクニカル分析や、誰かもわからない人や特に優秀でもない人が勝手にすすめる推奨銘柄などとは明らかに情報の精度が異なります。

だからこそ、私は経済指標、決算短信などといった情報を複合して銘柄の選定を行っているのです。

私も最初のころはチャートばかり見て投資しており、そのときは負けてばかりいました。

実際、チャートやテクニカル分析などを駆使して数千万円負け、何度も破産に近いことを経験しました。この方法で最後に負け続けたのが2021年のコロナ後のときで、恐らくこの時期は誰もが勝ったときに私は残り60万円になるまで元金を減らしました。

チャートやテクニカル分析で投資して、散々負けた末に辿り着いた手法が、今のスタイルであります。

そこから今の手法に逃げ込むようにたどり着き、2022年は厳しい下落相場だったにもかかわらず空売りで大きな利益を得て、それ以降は主にロングポジションで、爆益の連発を繰り返し、今は数億のポジションで戦えております。

私の投資の詳細については、毎日YouTubeでも配信しています。しかし、私は自分が正解を持っているなどというおこがましい考えは一切ありません。

負けても次に向けた良い経験になると思って相場に接しているので、YouTubeでは、勝っても負けてもありのままを自分の相場日記として残してます。長い視聴者の方は私の勝率についてよく分かってくださっていると思います。

こういった話をすると、ため込んでると思われがちですが、株の利益は経営している会社に多くを入れていて、その会社は赤字なので、それほど残っていないのが実態です。自分自身、投資家としては何とかある程度のパフォーマンスを出せていると思いますが、経営者としてはダメダメですね。

そんな私の決算書分析では、次の15項目を見ています。

１）割安性（PER、PBR、ネットキャッシュ比率）

（決算短信→1株あたりの中間利益／純資産／キャッシュフロー計算書：現金及び現金同等物の中間期末残）

２）配当

３）ROE（自己資本利益率）

４）成長性

５）計画進捗

６）コンセンサス進捗（経常利益）

７）EPS（１株当たりの当期純利益）

８）売上

９）新年度のガイダンス

10）営業キャッシュフロー

11）投資キャッシュフロー

12）財務キャッシュフロー

13）剰余金

14）借り入れ

15）企業のコメント

ポイントはこれら15項目を継続的に読み込むことで、それらがどのように変化しているかを掴むことです。

次回は、この15項目をどのように読み込み、私が投資判断をしているかについてお話しします。