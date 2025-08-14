Mrs. GREEN APPLE「夏の影」コラボ花火が『神宮外苑花火大会』で打ち上げ決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■Mrs. GREEN APPLE「夏の影」は、“キリン 午後の紅茶”CMソング！

Mrs. GREEN APPLEの「夏の影」が、8月16日に開催され（小雨決行。荒天時は翌17日に順延）、2025年で第44回目となる『神宮外苑花火大会』においてミセスとのコラボ花火として打ち上がることが決定した。

なお、コラボ花火は2024年の「アポロドロス」に続いて2年連続。同一アーティストでの2年連続は史上初となる。

2024年は約1時間にわたって華麗かつ迫力満載の花火が打ち上げられたあと、アンコール花火として「アポロドロス」にのせて約1,500発の花火が打ち上げられた。MVでは日本の夏の原風景が美しく描かれた「夏の影」と花火が、果たして2025年はどのような共演を見せるのか注目だ。

チケットはチケットぴあ、テレ朝チケット、セブン‐イレブン店頭にて販売中。（※ミセスの出演はなし）

楽曲「夏の影」は、Mrs. GREEN APPLEが「青と夏」以来約7年ぶりにタイトルに“夏”を入れた“夏うた”。8月11日にリリースされ、“キリン 午後の紅茶”のCMソングとしてオンエアされている。

リリース情報

2025.08.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「夏の影」

イベント情報

『東日本大震災・九州災害復興チャリティー 2025 神宮外苑花火大会』

08/16（土）※予備日：08/17（日）東京・明治神宮外苑（神宮球場、秩父宮ラグビー場）

【神宮軟式球場】

出演：荻野目洋子、倖田來未、wacci、eill 他

MC：鈴木新彩テレビ朝日アナウンサー

【秩父宮ラグビー場】

出演：青山なぎさ、osage、澤村光彩、Tani Yuuki、LIL LEAGUE 他

MC：松岡朱里テレビ朝日アナウンサー

『神宮外苑花火大会』イベントサイト

https://www.jinguhanabi.com/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com