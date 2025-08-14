ETF売買動向＝14日寄り付き、日経レバの売買代金は190億円と低調 ETF売買動向＝14日寄り付き、日経レバの売買代金は190億円と低調

14日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比28.8％減の421億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同30.1％減の341億円となっている。



個別ではＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ 日本高配 <2011> 、グローバルＸ フィンテック－日本株式ＥＴＦ <2836> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ外国株式・ＭＳＣＩ <2514> 、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> 、ＮＥＸＴ 野村日本株高配当 <2048> など17銘柄が新高値。ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ とうもろこし上場投資信託 <1696> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> など6銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が7.95％高、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＦＴＳＥ・サウジアラビア <295A> が3.31％高と大幅な上昇。



日経平均株価が204円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金190億6100万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均217億1500万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が43億3900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が18億9200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が18億4400万円、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> が14億5900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が14億5100万円の売買代金となっている。



株探ニュース

