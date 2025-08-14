中国が人工知能（ＡＩ）サービスの最大のボトルネックである「メモリー障壁」の解決に拍車をかけている。ＡＩモデル自立、半導体自立で世界に衝撃を抱かせたのに続く「ＡＩメモリー自立」の試みだ。

ＡＩ学習・サービスの必須部品である広帯域メモリー（ＨＢＭ）は韓国が世界市場の８０％を占め主導するが、最新ＨＢＭがない中国はメモリー問題をソフトウエアとハードウエアの両方で猛烈に解決していっている。

◇ソフトとハードまとまり「メモリー解決」に乗り出した中国

ファーウェイは１２日、「ＨＢＭ依存度を低くする革新的ＡＩ推論技術」として統合キャッシュマネジャー（ＵＣＭ）ソリューションを公開した。既存のＡＩ演算でＨＢＭに主に保存していたデータをＨＢＭ、ＤＲＡＭ、ソリッドステートドライブ（ＳＳＤ）のような多様なメモリーに分散させるソフトウエアだ。ファーウェイは「ＵＣＭが推論遅延時間を最大９０％まで減らした」と主張しながらも絶対的性能数値は明らかにしなかった。ファーウェイはＵＣＭを来月オープンソースで公開すると明らかにした。

６〜７月にはディープシーク創業者梁文鋒氏の論文２本が世界最高水準のコンピュータ構造学会のＩＳＣＡとＡＩ学会のＡＣＬでそれぞれ採択された。ＩＳＣＡではディープシーク発表セッションが開かれ、ＡＣＬでは最優秀論文賞を受けた。ＡＩモデルを開発するディープシークがＡＩだけでなくハードウエア学会でも実力を認められたのだ。

梁文鋒氏の２本の論文は共通して「旧型グラフィック処理装置（ＧＰＵ）とメモリー半導体不足状況でどうすれば最大性能を出すのか」に対する苦心と解決策を盛り込んだ。ＩＳＣＡに発表した論文はディープシークが「ＧＰＵカーネル（内部）水準のコーディングをした」と明らかにしている。一般的ＡＩモデル研究者が接近しない、ＧＰＵやＨＢＭなどハードウエア内部の作動を鋭く見渡しこれを考慮してＡＩアルゴリズムを組んだという。

ファーウェイもＨＢＭの使用を減らしてＡＩを駆動することに注力している。ＵＣＭは頻繁に使う重要な値はＨＢＭのように高く演算器の近くにあるメモリーに保存し、使用頻度が低い値はより低価格で遠くにあるメモリーに置く形だ。ソウル大学融合科学技術大学院のアン・ジョンホ委員長は「既存のメモリー階層概念と最新ＡＩ分野アイデアを結合したもの。米国の制裁でＨＢＭの供給を受けられない中国企業が極限までメモリーを活用する形」と話した。

◇中国、「ＨＢＭ緩和を、Ｈ２０は使うな」

ブルームバーグなど外信によると、中国当局は米国との貿易交渉で「ＨＢＭ制裁緩和」を要求しながらも自国の公企業には「エヌビディアのＨ２０を使うな」という指針を下した。エヌビディアがトランプ政権に「中国売り上げの１５％の手数料」まで約束しながら低仕様ＧＰＵ「Ｈ２０」の対中輸出の許可を受けたが、中国当局はＨ２０をありがたがっていない状況だ。

中国が最新ＨＢＭを輸入してファーウェイなど自国企業のＧＰＵ自立を推進するという意味とみられる。現在ファーウェイは旧型ＨＢＭを活用してアセンド９１０のようなＡＩ半導体を開発しているが、ＨＢＭ開発水準はまだ低いとされる。ただ半導体分析機関セミアナリシスによると、中国長鑫存儲技（ＣＸＭＴ）、武漢新芯（ＸＭＣ）は当局の支援の下で積極的にＨＢＭを開発している。

ファーウェイとムーアスレッドなど中国の半導体企業はチップ開発だけでなくＡＩソフトウエア開発にも飛び込み、これをオープンソースで公開している。スタートアップと大企業、ＡＩ企業と半導体企業が緊密に協力して「エヌビディアからの独立とＨＢＭ不足解決」という共同の目標に向け駆けて行く様相だ。

ＡＩ演算でＨＢＭは重要だが韓国は現在のＨＢＭ優位だけでは安心できないという指摘が出る。アン教授は「ハードウエアを理解する企業がソフトウエアを作り、そのニーズを再びハードウエアに反映する好循環のシナジー効果が大きい。中国企業の協力は当局が調整していると承知している」と伝えた。韓国もハードウエアとソフトウエアの統合設計とマクロ的なロードマップが必要だと指摘される。