―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の8月12日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<5586> ラボロＡＩ 　　東Ｇ 　 -19.15 　　8/13　　　3Q　　　 33.33
<5247> ＢＴＭ 　　　　東Ｇ 　 -17.08 　　8/13　　　1Q　　　-64.71
<9338> インフォＲ 　　東Ｇ 　 -16.56 　　8/13　　上期　　　-34.41
<7794> ＥＤＰ 　　　　東Ｇ 　 -15.69 　　8/13　　　1Q　　　　赤拡
<4978> リプロセル 　　東Ｇ 　 -12.96 　　8/13　　　1Q　　　　赤拡

<4478> フリー 　　　　東Ｇ 　 -12.52 　　8/13　本決算　　　　　－
<7369> メイホーＨＤ 　東Ｇ 　 -12.38 　　8/13　本決算　　　 19.37
<1491> 中外鉱 　　　　東Ｓ 　 -12.31 　　8/13　　　1Q　　　-56.22
<141A> トライアル 　　東Ｇ 　 -10.64 　　8/13　本決算　　　-37.39
<4264> セキュア 　　　東Ｇ　　 -9.90 　　8/13　　上期　　　-57.58

<9994> やまや 　　　　東Ｓ　　 -8.82 　　8/13　　　1Q　　　-40.27
<2196> エスクリ 　　　東Ｓ　　 -8.26 　　8/13　　　1Q　　　　赤拡
<4371> ＣＣＴ 　　　　東Ｇ　　 -8.21 　　8/13　　上期　　　　2.19
<5368> 日本インシュ 　東Ｓ　　 -8.14 　　8/13　　　1Q　　　 80.49
<4593> ヘリオス 　　　東Ｇ　　 -7.94 　　8/13　　上期　　　　赤拡

<4068> ベイシス 　　　東Ｇ　　 -7.83 　　8/13　本決算　　　 36.53
<2667> イメージワン 　東Ｓ　　 -7.69 　　8/13　　　3Q　　　　赤縮
<4597> ソレイジア 　　東Ｇ　　 -7.32 　　8/13　　上期　　　　赤縮
<2436> 共同ＰＲ 　　　東Ｓ　　 -7.23 　　8/13　　上期　　　　8.68
<8946> エイシアンＳ 　東Ｓ　　 -7.14 　　8/13　　上期　　　　赤縮

<7809> 寿屋 　　　　　東Ｓ　　 -7.11 　　8/13　本決算　　　　4.10
<5138> リベース 　　　東Ｇ　　 -6.93 　　8/13　　　1Q　　　-35.11
<9973> ＫＯＺＯＨＤ 　東Ｓ　　 -6.67 　　8/13　　上期　　　　赤縮
<4894> クオリプス 　　東Ｇ　　 -6.58 　　8/13　　　1Q　　　　赤拡
<1960> サンテック 　　東Ｓ　　 -6.41 　　8/13　　　1Q　　　-12.13

<335A> ミライロ 　　　東Ｇ　　 -5.67 　　8/13　　　3Q　　　　　－
<7356> レッティ 　　　東Ｇ　　 -5.49 　　8/13　　　3Q　　　　赤縮
<4379> フォトシンス 　東Ｇ　　 -5.13 　　8/13　　上期　　　 32.43
<9327> イーロジット 　東Ｓ　　 -5.06 　　8/13　　　1Q　　　　赤拡
<4664> ＲＳＣ 　　　　東Ｓ　　 -4.87 　　8/13　　　1Q　　　-22.08

<4889> レナ 　　　　　東Ｇ　　 -4.78 　　8/13　　　1Q　　　　赤拡
<2329> 東北新社 　　　東Ｓ　　 -4.73 　　8/13　　　1Q　　　 -6.90
<155A> 情報戦略テク 　東Ｇ　　 -4.59 　　8/13　　上期　　　-23.50
<2321> ソフトフロン 　東Ｇ　　 -4.46 　　8/13　　　1Q　　　　赤縮
<9704> アゴーラＨＧ 　東Ｓ　　 -4.29 　　8/13　　上期　　　 71.81

<4651> サニックスＨ 　東Ｓ　　 -4.21 　　8/13　　　1Q　　　　赤拡
<3350> メタプラ 　　　東Ｓ　　 -4.21 　　8/13　　上期　　　　黒転
<5618> ナイル 　　　　東Ｇ　　 -4.09 　　8/13　　上期　　　　赤縮
<3727> アプリックス 　東Ｇ　　 -3.90 　　8/13　　上期　　　-17.17
<220A> ファベル 　　　東Ｓ　　 -3.72 　　8/13　　　3Q　　　　4.81

<150A> ＪＳＨ 　　　　東Ｇ　　 -3.67 　　8/13　　　1Q　　　-98.59
<4166> かっこ 　　　　東Ｇ　　 -3.59 　　8/13　　上期　　　　赤縮
<2485> ティア 　　　　東Ｓ　　 -3.57 　　8/13　　　3Q　　　 70.09
<3489> フェイスＮＷ 　東Ｓ　　 -3.52 　　8/13　　　1Q　　　　赤縮
<6147> ヤマザキ 　　　東Ｓ　　 -3.35 　　8/13　　　1Q　　　　赤転

<9563> アトラスＴ 　　東Ｇ　　 -3.10 　　8/13　　上期　　　　赤縮
<4196> ネオマーケ 　　東Ｓ　　 -3.01 　　8/13　　　3Q　　　-91.49
<5035> ＨＯＵＳＥＩ 　東Ｇ　　 -2.96 　　8/13　　上期　　　　　－
<3598> 山喜 　　　　　東Ｓ　　 -2.89 　　8/13　　　1Q　　　-29.41
<9856> ケーユーＨＤ 　東Ｓ　　 -2.74 　　8/13　　　1Q　　　-24.67

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース