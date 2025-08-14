決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … メタプラ、トライアル、レナ (8月13日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の8月12日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<5586> ラボロＡＩ 東Ｇ -19.15 8/13 3Q 33.33
<5247> ＢＴＭ 東Ｇ -17.08 8/13 1Q -64.71
<9338> インフォＲ 東Ｇ -16.56 8/13 上期 -34.41
<7794> ＥＤＰ 東Ｇ -15.69 8/13 1Q 赤拡
<4978> リプロセル 東Ｇ -12.96 8/13 1Q 赤拡
<4478> フリー 東Ｇ -12.52 8/13 本決算 －
<7369> メイホーＨＤ 東Ｇ -12.38 8/13 本決算 19.37
<1491> 中外鉱 東Ｓ -12.31 8/13 1Q -56.22
<141A> トライアル 東Ｇ -10.64 8/13 本決算 -37.39
<4264> セキュア 東Ｇ -9.90 8/13 上期 -57.58
<9994> やまや 東Ｓ -8.82 8/13 1Q -40.27
<2196> エスクリ 東Ｓ -8.26 8/13 1Q 赤拡
<4371> ＣＣＴ 東Ｇ -8.21 8/13 上期 2.19
<5368> 日本インシュ 東Ｓ -8.14 8/13 1Q 80.49
<4593> ヘリオス 東Ｇ -7.94 8/13 上期 赤拡
<4068> ベイシス 東Ｇ -7.83 8/13 本決算 36.53
<2667> イメージワン 東Ｓ -7.69 8/13 3Q 赤縮
<4597> ソレイジア 東Ｇ -7.32 8/13 上期 赤縮
<2436> 共同ＰＲ 東Ｓ -7.23 8/13 上期 8.68
<8946> エイシアンＳ 東Ｓ -7.14 8/13 上期 赤縮
<7809> 寿屋 東Ｓ -7.11 8/13 本決算 4.10
<5138> リベース 東Ｇ -6.93 8/13 1Q -35.11
<9973> ＫＯＺＯＨＤ 東Ｓ -6.67 8/13 上期 赤縮
<4894> クオリプス 東Ｇ -6.58 8/13 1Q 赤拡
<1960> サンテック 東Ｓ -6.41 8/13 1Q -12.13
<335A> ミライロ 東Ｇ -5.67 8/13 3Q －
<7356> レッティ 東Ｇ -5.49 8/13 3Q 赤縮
<4379> フォトシンス 東Ｇ -5.13 8/13 上期 32.43
<9327> イーロジット 東Ｓ -5.06 8/13 1Q 赤拡
<4664> ＲＳＣ 東Ｓ -4.87 8/13 1Q -22.08
<4889> レナ 東Ｇ -4.78 8/13 1Q 赤拡
<2329> 東北新社 東Ｓ -4.73 8/13 1Q -6.90
<155A> 情報戦略テク 東Ｇ -4.59 8/13 上期 -23.50
<2321> ソフトフロン 東Ｇ -4.46 8/13 1Q 赤縮
<9704> アゴーラＨＧ 東Ｓ -4.29 8/13 上期 71.81
<4651> サニックスＨ 東Ｓ -4.21 8/13 1Q 赤拡
<3350> メタプラ 東Ｓ -4.21 8/13 上期 黒転
<5618> ナイル 東Ｇ -4.09 8/13 上期 赤縮
<3727> アプリックス 東Ｇ -3.90 8/13 上期 -17.17
<220A> ファベル 東Ｓ -3.72 8/13 3Q 4.81
<150A> ＪＳＨ 東Ｇ -3.67 8/13 1Q -98.59
<4166> かっこ 東Ｇ -3.59 8/13 上期 赤縮
<2485> ティア 東Ｓ -3.57 8/13 3Q 70.09
<3489> フェイスＮＷ 東Ｓ -3.52 8/13 1Q 赤縮
<6147> ヤマザキ 東Ｓ -3.35 8/13 1Q 赤転
<9563> アトラスＴ 東Ｇ -3.10 8/13 上期 赤縮
<4196> ネオマーケ 東Ｓ -3.01 8/13 3Q -91.49
<5035> ＨＯＵＳＥＩ 東Ｇ -2.96 8/13 上期 －
<3598> 山喜 東Ｓ -2.89 8/13 1Q -29.41
<9856> ケーユーＨＤ 東Ｓ -2.74 8/13 1Q -24.67
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース