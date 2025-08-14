―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の8月12日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<7615> 京都友禅ＨＤ 　東Ｓ 　 +31.91 　　8/13　　　1Q　　　　黒転
<7320> Ｓｏｌｖｖｙ 　東Ｇ 　 +22.49 　　8/13　本決算　　　 26.45
<2330> フォーサイド 　東Ｓ 　 +22.09 　　8/13　　上期　　　　黒転
<6027> 弁護士ＣＯＭ 　東Ｇ 　 +21.77 　　8/13　　　1Q　　　 74.49
<5892> ユトリ 　　　　東Ｇ 　 +19.27 　　8/13　　　1Q　　　720.00

<247A> Ａｉロボ 　　　東Ｇ 　 +18.29 　　8/13　　　1Q　　　　　－
<1384> ホクリヨウ 　　東Ｓ 　 +18.15 　　8/13　　　1Q　　　391.85
<4584> キッズバイオ 　東Ｇ 　 +17.80 　　8/13　　　1Q　　　　黒転
<5028> セカンドＸ 　　東Ｇ 　 +17.78 　　8/13　　上期　　 1142.86
<2323> ｆｏｎｆｕｎ 　東Ｓ 　 +16.91 　　8/13　　　1Q　　　 47.50

<3692> ＦＦＲＩ 　　　東Ｇ 　 +16.16 　　8/13　　　1Q　　　　黒転
<4484> ランサーズ 　　東Ｇ 　 +15.35 　　8/13　　　1Q　　　-61.29
<4168> ヤプリ 　　　　東Ｇ 　 +14.54 　　8/13　　上期　　　 66.91
<146A> コロンビア 　　東Ｓ 　 +13.21 　　8/13　　上期　　　　1.54
<4258> 網屋 　　　　　東Ｇ 　 +13.19 　　8/13　　上期　　　 73.19

<7061> 日本ホスピス 　東Ｇ 　 +12.59 　　8/13　　上期　　　-42.97
<6547> グリーンズ 　　東Ｓ 　 +10.24 　　8/13　本決算　　　　9.53
<4495> ｉ３ 　　　　　東Ｇ 　 +10.06 　　8/13　本決算　　　 24.17
<4398> ＢＢＳｅｃ 　　東Ｓ　　 +9.62 　　8/13　本決算　　　166.93
<4316> ビーマップ 　　東Ｇ　　 +9.59 　　8/13　　　1Q　　　　赤縮

<4058> トヨクモ 　　　東Ｇ　　 +8.70 　　8/13　　上期　　　 53.13
<343A> ＩＡＣＥトラ 　東Ｓ　　 +8.34 　　8/13　　　1Q　　　　　－
<5983> イワブチ 　　　東Ｓ　　 +6.79 　　8/13　　　1Q　　　120.11
<6538> ディスラプタ 　東Ｓ　　 +5.44 　　8/13　　　1Q　　　 75.22
<3306> 日本麻 　　　　東Ｓ　　 +5.39 　　8/13　　　1Q　　　-81.52

<8769> ＡＲＭ 　　　　東Ｓ　　 +5.34 　　8/13　　　1Q　　　141.27
<9365> トレーディア 　東Ｓ　　 +5.23 　　8/13　　　1Q　　　147.27
<5599> Ｓ＆Ｊ 　　　　東Ｇ　　 +4.82 　　8/13　　　1Q　　　 39.56
<9346> ココルポート 　東Ｇ　　 +4.44 　　8/13　本決算　　　　3.26
<6484> ＫＶＫ 　　　　東Ｓ　　 +4.44 　　8/13　　　1Q　　　 32.23

<2180> サニーサイド 　東Ｓ　　 +4.22 　　8/13　本決算　　　 16.21
<291A> リスキル 　　　東Ｇ　　 +4.11 　　8/13　　　1Q　　　　　－
<4840> トライアイズ 　東Ｇ　　 +3.99 　　8/13　　上期　　　-32.03
<241A> ＲＯＸＸ 　　　東Ｇ　　 +3.85 　　8/13　　　3Q　　　　赤拡
<3446> Ｊテック・Ｃ 　東Ｓ　　 +3.59 　　8/13　本決算　　　168.63

<3494> マリオン 　　　東Ｓ　　 +3.59 　　8/13　　　3Q　　　-46.63
<3559> ＰバンＣＯＭ 　東Ｓ　　 +3.35 　　8/13　　　1Q　　　 33.33
<202A> 豆蔵デジＨＤ 　東Ｇ　　 +3.16 　　8/13　　　1Q　　　　5.68
<281A> インフォメテ 　東Ｇ　　 +2.96 　　8/13　　上期　　　　赤転
<3840> パス 　　　　　東Ｓ　　 +2.86 　　8/13　　　1Q　　　　赤拡

<7343> Ｂマインド 　　東Ｇ　　 +2.32 　　8/13　　　1Q　　　 33.71
<1783> ファンタジス 　東Ｓ　　 +1.79 　　8/13　　　3Q　　　　赤転
<5244> ｊｉｇ．ｊｐ 　東Ｇ　　 +1.78 　　8/13　　　1Q　　　　3.79
<6635> 大日光 　　　　東Ｓ　　 +1.61 　　8/13　　上期　　　　4.26
<2831> はごろも 　　　東Ｓ　　 +1.52 　　8/13　　　1Q　　　　1.46

<5137> スマートＤ 　　東Ｇ　　 +1.38 　　8/13　　　3Q　　　 81.34
<3710> ジョルダン 　　東Ｓ　　 +1.37 　　8/13　　　3Q　　 1123.53
<4255> ＴＨＥＣＯＯ 　東Ｇ　　 +1.32 　　8/13　　上期　　　　黒転
<9214> ＲＩ 　　　　　東Ｇ　　 +1.12 　　8/13　　上期　　　 37.50
<7078> ＩＮＣ 　　　　東Ｇ　　 +1.08 　　8/13　　　1Q　　　　赤拡

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

