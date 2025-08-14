決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … ＦＦＲＩ、Ａｉロボ、インフォメテ (8月13日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の8月12日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<7615> 京都友禅ＨＤ 東Ｓ +31.91 8/13 1Q 黒転
<7320> Ｓｏｌｖｖｙ 東Ｇ +22.49 8/13 本決算 26.45
<2330> フォーサイド 東Ｓ +22.09 8/13 上期 黒転
<6027> 弁護士ＣＯＭ 東Ｇ +21.77 8/13 1Q 74.49
<5892> ユトリ 東Ｇ +19.27 8/13 1Q 720.00
<247A> Ａｉロボ 東Ｇ +18.29 8/13 1Q －
<1384> ホクリヨウ 東Ｓ +18.15 8/13 1Q 391.85
<4584> キッズバイオ 東Ｇ +17.80 8/13 1Q 黒転
<5028> セカンドＸ 東Ｇ +17.78 8/13 上期 1142.86
<2323> ｆｏｎｆｕｎ 東Ｓ +16.91 8/13 1Q 47.50
<3692> ＦＦＲＩ 東Ｇ +16.16 8/13 1Q 黒転
<4484> ランサーズ 東Ｇ +15.35 8/13 1Q -61.29
<4168> ヤプリ 東Ｇ +14.54 8/13 上期 66.91
<146A> コロンビア 東Ｓ +13.21 8/13 上期 1.54
<4258> 網屋 東Ｇ +13.19 8/13 上期 73.19
<7061> 日本ホスピス 東Ｇ +12.59 8/13 上期 -42.97
<6547> グリーンズ 東Ｓ +10.24 8/13 本決算 9.53
<4495> ｉ３ 東Ｇ +10.06 8/13 本決算 24.17
<4398> ＢＢＳｅｃ 東Ｓ +9.62 8/13 本決算 166.93
<4316> ビーマップ 東Ｇ +9.59 8/13 1Q 赤縮
<4058> トヨクモ 東Ｇ +8.70 8/13 上期 53.13
<343A> ＩＡＣＥトラ 東Ｓ +8.34 8/13 1Q －
<5983> イワブチ 東Ｓ +6.79 8/13 1Q 120.11
<6538> ディスラプタ 東Ｓ +5.44 8/13 1Q 75.22
<3306> 日本麻 東Ｓ +5.39 8/13 1Q -81.52
<8769> ＡＲＭ 東Ｓ +5.34 8/13 1Q 141.27
<9365> トレーディア 東Ｓ +5.23 8/13 1Q 147.27
<5599> Ｓ＆Ｊ 東Ｇ +4.82 8/13 1Q 39.56
<9346> ココルポート 東Ｇ +4.44 8/13 本決算 3.26
<6484> ＫＶＫ 東Ｓ +4.44 8/13 1Q 32.23
<2180> サニーサイド 東Ｓ +4.22 8/13 本決算 16.21
<291A> リスキル 東Ｇ +4.11 8/13 1Q －
<4840> トライアイズ 東Ｇ +3.99 8/13 上期 -32.03
<241A> ＲＯＸＸ 東Ｇ +3.85 8/13 3Q 赤拡
<3446> Ｊテック・Ｃ 東Ｓ +3.59 8/13 本決算 168.63
<3494> マリオン 東Ｓ +3.59 8/13 3Q -46.63
<3559> ＰバンＣＯＭ 東Ｓ +3.35 8/13 1Q 33.33
<202A> 豆蔵デジＨＤ 東Ｇ +3.16 8/13 1Q 5.68
<281A> インフォメテ 東Ｇ +2.96 8/13 上期 赤転
<3840> パス 東Ｓ +2.86 8/13 1Q 赤拡
<7343> Ｂマインド 東Ｇ +2.32 8/13 1Q 33.71
<1783> ファンタジス 東Ｓ +1.79 8/13 3Q 赤転
<5244> ｊｉｇ．ｊｐ 東Ｇ +1.78 8/13 1Q 3.79
<6635> 大日光 東Ｓ +1.61 8/13 上期 4.26
<2831> はごろも 東Ｓ +1.52 8/13 1Q 1.46
<5137> スマートＤ 東Ｇ +1.38 8/13 3Q 81.34
<3710> ジョルダン 東Ｓ +1.37 8/13 3Q 1123.53
<4255> ＴＨＥＣＯＯ 東Ｇ +1.32 8/13 上期 黒転
<9214> ＲＩ 東Ｇ +1.12 8/13 上期 37.50
<7078> ＩＮＣ 東Ｇ +1.08 8/13 1Q 赤拡
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース