―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の8月12日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.5　Ｔ＆Ｇニーズ <4331>
　25年12月期第1四半期(4-6月)の連結経常損益は1.2億円の赤字(前年同期は4.7億円の黒字)に転落した。

▲No.7　光通信 <9435>
　26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比38.6％減の281億円に落ち込んだが、通期計画の1000億円に対する進捗率は28.2％となり、5年平均の28.9％とほぼ同水準だった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4053> サンアスタ 　　東Ｐ 　 -12.73 　　8/13　　上期　　　-35.15
<6340> 渋谷工 　　　　東Ｐ　　 -8.21 　　8/13　本決算　　　 -4.16
<2874> ヨコレイ 　　　東Ｐ　　 -6.81 　　8/13　　　3Q　　　 13.07
<3088> マツキヨココ 　東Ｐ　　 -6.57 　　8/13　　　1Q　　　 14.37
<4331> Ｔ＆Ｇニーズ 　東Ｐ　　 -6.19 　　8/13　　　1Q　　　　赤転

<4681> リゾートトラ 　東Ｐ　　 -4.61 　　8/13　　　1Q　　　 10.88
<9435> 光通信 　　　　東Ｐ　　 -4.42 　　8/13　　　1Q　　　-45.95
<9987> スズケン 　　　東Ｐ　　 -4.17 　　8/13　　　1Q　　　 16.48
<6707> サンケン 　　　東Ｐ　　 -3.64 　　8/13　　　1Q　　　　赤縮
<7347> マーキュリア 　東Ｐ　　 -3.13 　　8/13　　上期　　　　赤転

<3288> オープンＨ 　　東Ｐ　　 -2.58 　　8/13　　　3Q　　　 16.87
<2749> ＪＰＨＤ 　　　東Ｐ　　 -1.75 　　8/13　　　1Q　　　 -1.92
<9769> 学究社 　　　　東Ｐ　　 -1.27 　　8/13　　　1Q　　　　赤拡
<4725> ＣＡＣ 　　　　東Ｐ　　 -1.05 　　8/13　　上期　　　-26.65
<8399> 琉球銀 　　　　東Ｐ　　 -0.88 　　8/13　　　1Q　　　 19.86

<3853> アステリア 　　東Ｐ　　 -0.76 　　8/13　　　1Q　　　　黒転
<7038> フロンティＭ 　東Ｐ　　 -0.43 　　8/13　　上期　　　　赤転

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース