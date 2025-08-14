

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の8月12日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.5 Ｔ＆Ｇニーズ <4331>

25年12月期第1四半期(4-6月)の連結経常損益は1.2億円の赤字(前年同期は4.7億円の黒字)に転落した。



▲No.7 光通信 <9435>

26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比38.6％減の281億円に落ち込んだが、通期計画の1000億円に対する進捗率は28.2％となり、5年平均の28.9％とほぼ同水準だった。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<4053> サンアスタ 東Ｐ -12.73 8/13 上期 -35.15

<6340> 渋谷工 東Ｐ -8.21 8/13 本決算 -4.16

<2874> ヨコレイ 東Ｐ -6.81 8/13 3Q 13.07

<3088> マツキヨココ 東Ｐ -6.57 8/13 1Q 14.37

<4331> Ｔ＆Ｇニーズ 東Ｐ -6.19 8/13 1Q 赤転



<4681> リゾートトラ 東Ｐ -4.61 8/13 1Q 10.88

<9435> 光通信 東Ｐ -4.42 8/13 1Q -45.95

<9987> スズケン 東Ｐ -4.17 8/13 1Q 16.48

<6707> サンケン 東Ｐ -3.64 8/13 1Q 赤縮

<7347> マーキュリア 東Ｐ -3.13 8/13 上期 赤転



<3288> オープンＨ 東Ｐ -2.58 8/13 3Q 16.87

<2749> ＪＰＨＤ 東Ｐ -1.75 8/13 1Q -1.92

<9769> 学究社 東Ｐ -1.27 8/13 1Q 赤拡

<4725> ＣＡＣ 東Ｐ -1.05 8/13 上期 -26.65

<8399> 琉球銀 東Ｐ -0.88 8/13 1Q 19.86



<3853> アステリア 東Ｐ -0.76 8/13 1Q 黒転

<7038> フロンティＭ 東Ｐ -0.43 8/13 上期 赤転



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

