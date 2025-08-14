―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の8月12日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<7936> アシックス 　　東Ｐ 　 +16.60 　　8/13　　上期　　　 35.98
<3925> ダブスタ 　　　東Ｐ 　 +14.22 　　8/13　　　1Q　　　-36.13
<3924> ランドコンピ 　東Ｐ 　 +12.50 　　8/13　　　1Q　　　 46.77
<6728> アルバック 　　東Ｐ 　 +12.36 　　8/13　本決算　　　 -0.37
<6951> 日電子 　　　　東Ｐ　　 +9.61 　　8/13　　　1Q　　　 16.97

<2120> ＬＩＦＵＬＬ 　東Ｐ　　 +9.22 　　8/13　　　3Q　　　 44.79
<3182> オイシックス 　東Ｐ　　 +9.07 　　8/13　　　1Q　　　 73.97
<2585> Ｌドリンク 　　東Ｐ　　 +7.94 　　8/13　　　1Q　　　 18.73
<4071> ＰＡコンサル 　東Ｐ　　 +6.40 　　8/13　　　3Q　　　 40.66
<4323> 日シス技術 　　東Ｐ　　 +6.25 　　8/13　　　1Q　　　 60.06

<3445> ＲＳテクノ 　　東Ｐ　　 +5.74 　　8/13　　上期　　　 -9.36
<7762> シチズン 　　　東Ｐ　　 +5.54 　　8/13　　　1Q　　　-16.07
<5698> エンビプロ 　　東Ｐ　　 +4.71 　　8/13　本決算　　　 39.80
<3923> ラクス 　　　　東Ｐ　　 +3.01 　　8/13　　　1Q　　　 56.42
<3659> ネクソン 　　　東Ｐ　　 +2.99 　　8/13　　上期　　　-41.61

<9658> ビジ太田昭 　　東Ｐ　　 +2.96 　　8/13　　　1Q　　　121.87
<6571> ＱＢＮＨＤ 　　東Ｐ　　 +2.80 　　8/13　本決算　　　 35.32
<8798> Ａクリエイト 　東Ｐ　　 +2.60 　　8/13　　　3Q　　　　赤拡
<3649> ファインデ 　　東Ｐ　　 +2.10 　　8/13　　上期　　　　4.23
<7157> ライフネット 　東Ｐ　　 +1.75 　　8/13　　　1Q　　　 16.86

<6298> ワイエイシイ 　東Ｐ　　 +0.36 　　8/13　　　1Q　　　　赤転
<6464> ツバキナカ 　　東Ｐ　　 +0.28 　　8/13　　上期　　　　赤転
<9386> 日本コンセプ 　東Ｐ　　 +0.16 　　8/13　　上期　　　-41.07

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース