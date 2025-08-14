決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … アシックス、ネクソン、ラクス (8月13日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の8月12日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<7936> アシックス 東Ｐ +16.60 8/13 上期 35.98
<3925> ダブスタ 東Ｐ +14.22 8/13 1Q -36.13
<3924> ランドコンピ 東Ｐ +12.50 8/13 1Q 46.77
<6728> アルバック 東Ｐ +12.36 8/13 本決算 -0.37
<6951> 日電子 東Ｐ +9.61 8/13 1Q 16.97
<2120> ＬＩＦＵＬＬ 東Ｐ +9.22 8/13 3Q 44.79
<3182> オイシックス 東Ｐ +9.07 8/13 1Q 73.97
<2585> Ｌドリンク 東Ｐ +7.94 8/13 1Q 18.73
<4071> ＰＡコンサル 東Ｐ +6.40 8/13 3Q 40.66
<4323> 日シス技術 東Ｐ +6.25 8/13 1Q 60.06
<3445> ＲＳテクノ 東Ｐ +5.74 8/13 上期 -9.36
<7762> シチズン 東Ｐ +5.54 8/13 1Q -16.07
<5698> エンビプロ 東Ｐ +4.71 8/13 本決算 39.80
<3923> ラクス 東Ｐ +3.01 8/13 1Q 56.42
<3659> ネクソン 東Ｐ +2.99 8/13 上期 -41.61
<9658> ビジ太田昭 東Ｐ +2.96 8/13 1Q 121.87
<6571> ＱＢＮＨＤ 東Ｐ +2.80 8/13 本決算 35.32
<8798> Ａクリエイト 東Ｐ +2.60 8/13 3Q 赤拡
<3649> ファインデ 東Ｐ +2.10 8/13 上期 4.23
<7157> ライフネット 東Ｐ +1.75 8/13 1Q 16.86
<6298> ワイエイシイ 東Ｐ +0.36 8/13 1Q 赤転
<6464> ツバキナカ 東Ｐ +0.28 8/13 上期 赤転
<9386> 日本コンセプ 東Ｐ +0.16 8/13 上期 -41.07
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース