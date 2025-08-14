面白い企画だ。

【もっと読む】山下美夢有が「素人ゴルファー」の父親の教えでメジャータイトルを取れたワケ

今週と来週の2大会は北海道の苫小牧で同一主催者による新規開催2連戦。大会名も異例の長さで、「ISPS HANDA 夏に爆発 どれだけバーディー取れるんだトーナメント」と「ISPS HANDA 夏の決戦・誰が一番強いんだトーナメント」。

日本ゴルフツアー機構（JGTO）の倉本昌弘副会長によれば、大会主催の国際スポーツ振興協会（ISPS）の半田晴久会長からコース選びの際に「50アンダー出てもいい。とにかくバーディーが出るコースと、絶対にアンダーパーが出ないコース」の両極端を要望されたという。

14日開幕の大会は御前水GCが舞台。6951ヤード・パー72設定は男子プロにはかなり短い設定だ。これなら50アンダーの優勝スコアもあるかもしれないが、「さすがにそこまでは伸びないでしょう」と、ある大会関係者が言う。

「洋芝のきれいな林間コースで、景観は美しいですが、飛距離が出る今の男子プロには物足りないかもしれません。ドライバーは飛びすぎるとラフまで行くし、第2打で木が邪魔になるホールが多い。つまり、バーディーを量産するには、ピン位置を考えてティーショットをアイアンなどで刻み、第2打でバーディーチャンスのラインにつける。距離がなくても戦略性が求められ、点から点に打っていかなければなりません」

関係者が続ける。

「練習日のグリーンはやや重めだったみたいですが、状態はいい。ショットのコントロールとパット合戦になるでしょう。主催者の意向でピン位置は難しいところには切らないと思います。天気によりますが、優勝スコアは25から30アンダーの間ぐらいではないか。それこそ50アンダーに届けばあっぱれです」

さて、バーディー合戦の結末はいかに。

◇ ◇ ◇

ゴルフと言えば、全英女王に輝いた山下美夢有の話題で持ちきりだ。コーチは父の勝臣さん。娘のためにそれまで無縁だったゴルフを学び、スイングを作り上げてきた。それにしても、ゴルフの素人である父親の指導でメジャーに勝てたのはなぜか。専門家に話を聞くと「意外な答え」が返ってきた。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。