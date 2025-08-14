【山粼武司 これが俺の生きる道】#13

1987年、中日に入団してすぐの春季キャンプ中に星野仙一監督から命じられた米国への野球留学。滞在先のフロリダで球団が借りてくれた立派なコンドミニアムにはキッチンもついていたが、食事はもっぱら外食。一緒に留学していた荒川哲男（ドラフト4位入団の同期）はパンでも平気と言っていたけど、俺はパン中心の食事が体に合わず、渡米してすぐに日本食を求めてレストランを探した。

その影響で、留学生活で20キロ以上痩せた。中日に入団したときは108キロ近くあったのに、80キロくらいになって、見た目はガリガリ。特に練習がキツかったわけじゃないから、食事のせいだったと思う。やっぱりお米が食べたかった。

和食レストランを探していたら、日本の人がやっているステーキ屋さんを見つけて、（高橋）三千丈さん（当時一軍投手コーチ）と行くように。ほぼ毎日通うくらいの勢いだったと思う。休日にはレストランの社長さんの家に行って、ご飯をごちそうになったこともあった。

それから20年近くがたち、俺が楽天に行った後に仙台で食事をしていたら、ある男性に声をかけられた。ファンかなと思ったら、そのステーキ屋さんでアルバイトをしていた人だったのだ。しかも、球場でボール拾いの手伝いもしていたとか。すごい偶然に驚かされた。

外食をするためには車は欠かせない。そこで荒川と三千丈さんでレンタカーを借りた。車種はキャデラック。三千丈さんが運転することが多かったが、休みの日は俺が運転することも。左ハンドルも車線が日本とは逆なのも、そこまで抵抗感はなく、すぐに慣れた。

18歳の坊主が米国でキャデラックを乗り回し、3人でフロリダのディズニーワールドに行ったこともあった。しかも、たまたま愛工大名電野球部の同期がちょうどフロリダへゴルフ留学をしていて、休日はよく遊んでいた。練習は14時ごろに終わるけど、その後の予定がいっぱいだったおかげで、全然寂しくなかった。

とはいえ、肝心の試合ではベンチを温める日々。捕手としてプロ入りしたにもかかわらず、米国のルーキーリーグでは三塁手に“転向”させられたからだろう。当時、中日は俺がルーキーリーグの試合に出場するための「枠」を買っていた。それなのに、ヘタクソすぎてほとんど試合に出してもらえなかった。

そんな状況で半年が過ぎようとしていた87年8月。あまりにも不甲斐ない俺を見かねた球団は、ドミニカ共和国への「島流し」を命じたのだ。

（山粼武司／元プロ野球選手）