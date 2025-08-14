【大人気連載プレイバック】#21

◇ ◇ ◇

17年間のプロ生活で忘れられないのは、今でもプロ野球記録となっている1998年の「18連敗」である。

この時の近藤昭仁監督は前年の97年に就任。プロ入り以来、私は有藤通世監督、八木沢荘六監督、ボビー・バレンタイン監督ら5人の指揮官と共に戦ったが、近藤監督は選手にズケズケとモノを言う監督だった。

大阪ドームでの近鉄戦で近藤監督がスクイズのサインを出したが、相手バッテリーに完全に外されて失敗。近藤監督はこう激怒した。

「この球場はベンチに盗聴器があるんじゃないのか！おい、探せ！」

もちろん盗聴器などあるはずはない。この年、チームは最下位に沈んだ。そして98年を迎えるのである。

打線は95年に3割を記録し、4番として牽引したフリオ・フランコが3年ぶりに復帰。前年チーム打撃3冠のマーク・キャリオン、堀幸一、私、新人王を獲得した小坂誠もいて、まずまずだった。

投手陣も最優秀防御率の小宮山悟さんに、12勝の黒木知宏の2本柱は強力だった。実際、4月は11勝5敗で首位スタート。このシーズンのチーム防御率は3.70でリーグ2位、打率.271は同トップだった。

6月、日本はフランスで行われているサッカーワールドカップに初出場。ドーハの悲劇を経てやっとたどり着いた大舞台に日本中が沸いていた。スポーツ紙も連日サッカーの話題を1面で報じていた。

そんな最中の12日。私の1000試合出場のメモリアルゲームを黒木の勝利で飾る。23勝25敗で借金2。まだまだ上位を狙えると思っていた。それが、翌日から出口の見えないトンネルに迷い込むとは……。

13日のオリックス戦は小宮山さんが先発して4-6、2敗目は近鉄に8-12、3敗目も近鉄に6-9の逆転負け。それでもナインに危機感はなかった。

ロッテはオリオンズ時代からとにかく弱かった。3、4連敗くらいは当たり前。連敗慣れというか、「年中行事」のようだった。ナインのほとんどが敗因を分析することなく、そのうち勝てるさ、とタカをくくっていた。ただ、この時点でただ一人、危機感を持っていた人がいた。近藤監督である。18日の近鉄3連戦最終戦は、先発の黒木が6回途中2失点。5-2で九回裏を迎えたものの、吉田篤史が2死から追い付かれ、延長十一回に痛恨のサヨナラ負けを食らった。

近鉄との3連戦は全て先制点を奪いながら逆転負け。19得点と打線は活発だった一方で失点は28。抑えの成本年秀が右肘の手術明けで不在。ダブルストッパーを務めていた河本育之も左肩を痛めて離脱していた。

近藤監督は抑え不在の中、4連敗を喫したチームのテコ入れとして、苦渋の決断を下すのである。

◇ ◇ ◇

