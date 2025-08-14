一連の「令和のコメ騒動」を受け、ついに石破茂首相は「コメ増産」を打ち出した。長く「生産調整」という事実上の減反を強いられてきた生産現場からは、「今さら」「価格は維持されるのか」といった不安や心配の声が上がっている。

売れ残る備蓄米、迫る販売期限8.31…流通現場は大混乱で「販売期限を延長せよ」の大合唱

しかし日本のコメ作りに、大ナタを振るう必要があることは事実だ。そして、それを期待して株式市場も動いた。

「トラクターや田植え機国内トップのクボタは、8月5日の終値1655円が6日には1731円に跳ね上がり、その後も1800円に届くほどの値動きをキープしています。同じく農業機械大手の井関農機も1500円を1600円まで上げ、草刈り機や肥料・農薬散布機械の丸山製作所やタカキタなども増産発言以後は思惑買いが先行して高株価を維持しています」と証券会社幹部は話す。

これまでのコメを巡る農政では、「コメ余り」を危惧し価格維持が優先されてきた。しかし、今回の新方針はこれを「失敗」と認め、生産性を高める生産者支援に軸足が置かれることになる。具体策についてはこれから示されるのだろうが、大規模化、担い手不足の解消、輸出拡大をどう図るか、という課題は明確だ。

今後は、特に北海道のコメ作りが注目されるだろう。北海道のコメ作りは、気候的に不利な状況から、かつては「厄介道米」などと呼ばれたが、今では「ゆめぴりか」「ななつぼし」などはむしろ「おいしいお米」としてもはやお馴染みだ。生産量も新潟県に次ぐ。

■夏の猛暑が有利に

これは地道な品種改良のたまものだが、夏の猛暑はむしろ、北海道のコメ作りにとっては有利に働く可能性がある。課題である大規模化にも同地は適している。

「北海道では、2005年に5万5000あった経営体が、20年には3万5000に減っていて、担い手不足が現実化しています。その半面、耕地面積は増えていて、すでに大規模化が進んでいます。また、大規模化には農業のDX化によるスマート農業が不可欠ですが、例えば北海道大学が、クボタとNTTグループと組んで23年に研究拠点を設けるなど、コメ増産を視野に入れたスマート化の試みには既に手が打たれています。より具体的には、恵庭市ではGPSによる農機具のカーナビ・自動化、網走郡ではドローンによる農薬散布で省力化が図られています」（同幹部）

日本の農政が攻めに転じた場合、大手農機具・種苗・農薬メーカーといった既存の農業関連銘柄が期待されるのは当然だ。一方、スマート化による恩恵を受ける裾野は幅広く、ICTソリューションのNECやパナソニックといった企業、データ通信、ロボット、ドローンなどのセラク、オプティムなどアドテック企業までも長期的には成長が期待されている。

（ジャーナリスト・横関寿寛）