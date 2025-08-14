【ワシントン＝田中宏幸】米国のベッセント財務長官は１３日、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が９月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、通常の倍となる０・５％の利下げに踏み切るとの見方を明らかにした。

米ブルームバーグテレビのインタビューで語った。

ベッセント氏は、政策金利の水準について「過度に引き締められており、おそらく現在より１・５〜１・７５％低くあるべきだ」と述べ、ＦＲＢがまず９月のＦＯＭＣの会合で０・５％の利下げに踏み切る可能性が「非常に高い」との認識を示した。

トランプ米大統領が利下げを繰り返し求めたのに続き、財務長官も独立機関であるＦＲＢへの圧力を強めた格好だ。ＦＲＢは、昨年１２月の利下げを最後に５会合連続で政策金利を年４・２５〜４・５０％に据え置いており、市場では９月の会合で０・２５％利下げするとの見方が大勢を占めていた。

一方、日本の金融政策にも言及し、日本銀行の植田和男総裁と会談したと説明した上で、「これは彼ではなく私の意見だが、彼らは後手に回っている。利上げをしてインフレの問題をコントロールする必要がある」と主張した。ブルームバーグは、米財務長官が他国の金融政策について発言するのは異例との見方を示した。