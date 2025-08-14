¡ÖNTV¹ÈÇò²Î¤Î¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Övs¥Ê¥Ù¥×¥í¡×ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÅ°Äì¹³Àï
1975Ç¯¤Î²ÎÈÖÁÈ¢¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸
¡¡1971Ç¯ÊüÁ÷³«»Ï¡£¿¹¾»»Ò¤«¤é»³¸ýÉ´·Ã¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡Ä¡Ä¡£83Ç¯¤ÎÈÖÁÈ½ªÎ»¤Þ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¡¢ÆüËÜ²»³Ú»Ë¾å¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê²ÎÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡£75Ç¯Åö»þ¤Î»Ê²ñ¤ÏÇëËÜ¶Ö°ì¡£
¡È¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤òÁÏ½Ð¤·¤¿°¤µ×Íª ÆüËÜ²ÎÍØ³¦¤òÊÑ¤¨¤¿¡Ö¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ª¡×¤ò´ë²è
¡¡¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÃæ¤«¤é¥×¥í¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡×¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡Ö·èÀïÂç²ñ¡×¡Ê75Ç¯Åö»þ¡Ë¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ã±¤Ë²Î¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¾¡ÇÔ¤òÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤¬¥×¥é¥«¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ë¡Ê=·ÀÌó°Õ¸þ¤ò¼¨¤¹¡Ë¡×¤³¤È¤¬ºÇ½ª¥´¡¼¥ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¾¦ÉÊÀ¡×¤Þ¤Ç¸«¶Ë¤á¤ë¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤¬¡¢Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤È¤¤¤¦Î©¤ÆÉÕ¤±¡¢°ì¸«¡Ö¿Í¿ÈÇäÇã¡×¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ÎËÜµ¤´¶¤³¤½¤¬¡¢¤ª¤Ó¤¿¤À¤·¤¤¿ô¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»ÖË¾¼Ô¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¡¢ÈÖÁÈ¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢Á°²ó¡ÖNTV¹ÈÇò²Î¤Î¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤Ë¡¢ÂôÅÄ¸¦Æó¤ä¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÅÏÊÕ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¥Ê¥Ù¥×¥í¡Ë¤ÎÂç¤¤ÊíÂíà¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢§73Ç¯½Õ¡¢Åö»þÎ´À¹¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥Ù¥×¥í¤¬NET¡Ê¸½¡§¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Ç¡Ö¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ª¡×¤Î¸åÄÉ¤¤ÈÖÁÈ¤ò´ë²è¤¹¤ë¡£
¢§»þ´ÖÂÓ¤Ï¡Ö¹ÈÇò²Î¤Î¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤ÈÆ±¤¸·îÍË20»þ¤«¤é¤ÎÏÈ¤Ë·èÄê¡£
¢§¡Ö¹ÈÇò¡Á¡×¤È¤Ö¤Ä¤«¤ë¡Ê=¥Ê¥Ù¥×¥í¤Î²Î¼ê¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ë¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÂ¦¤Ë¥Ê¥Ù¥×¥í¼ÒÄ¹¡¦ÅÏÊÕ¿¸¤Ï¡¢¤¦¤Á¤Î²Î¼ê¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡Ö¹ÈÇò²Î¤Î¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤Î»þ´ÖÂÓ¤òÊÑ¤¨¤í¤È¹ð¤²¤ë¡£
¢§¤³¤ì¤Ë·ãÅÜ¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡¢¥Ê¥Ù¥×¥í¤È¤ÎÅ°Äì¹³Àï¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¡£
¡¡Å°Äì¹³Àï¨¡¨¡¨¡¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¹ÈÇò²Î¤Î¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤â´Þ¤á¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î²ÎÈÖÁÈÁ´ÂÎ¤«¤é¡¢¥Ê¥Ù¥×¥í¤Î²Î¼ê¤òÄù¤á½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤ÏÅö»þ¤È¤·¤Æ¤ÏÂç±ÑÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÂ¦¤Ë¤Ï¾¡»»¤â¤¢¤Ã¤¿¡£µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ª¡×¤ÇÇÚ½Ð¤·¤¿¿·¿Í¤ò¡¢¥Û¥ê¥×¥í¤ä¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ë³ä¤ê¿¶¤Ã¤Æ¡Ö¹ÈÇò²Î¤Î¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤Ç´é¤òÇä¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¤°¤ë¤°¤ë²ó¤·¤Æ¡¢¥Ê¥Ù¥×¥í¤Î¶¥¹ç»öÌ³½ê¤È¤Î¶¦Â¸¶¦±É¤¬¿Þ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÂ¦¤Ï¾¡Íø¤¹¤ë¡£
¡¡¼¡¡¹¤ÈÇÚ½Ð¤µ¤ì¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¡¢µÕ¤Ë¥Ê¥Ù¥×¥í¤Ï¡¢½ù¡¹¤Ë¿êÂà¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
