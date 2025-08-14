¡Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡¦Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡×·ëº§¡Ä¡ÈÇ¯²¼Èþ½÷¡É¤«¤éµá°¦¤µ¤ì¤ëÃæÇ¯ÃËÀ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃÄ§
¡½¡Î·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¤Ï¤¸¤áÊý¡Ï¡½
¡¡³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢»³ËÜÁá¿¥¤Ç¤¹¡£
¢¡¡ÈÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡É¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡©
¡ÈÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡É¥«¥Ã¥×¥ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¤«¡©¡¡Æ¸ÏÃ¤ß¤¿¤¤¤Ê½ã°¦¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¡È¤¢¤ó¤ÊÈþ¿Í¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤Î¿Í¤È¡Ä¡Ä¡É¤È¤¤¤¦¼þ°Ï¤Î¤¶¤ï¤Ä¤¡©
¡¡º£²ó¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ê30ºÐ¡Ë¤µ¤ó¤È¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41ºÐ¡Ë¤µ¤ó¤Î·ëº§¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸½ÂåÈÇ¡¦Èþ½÷¤ÈÌî½Ã¤òÃÏ¤Ç¹Ô¤¯Å¸³«¤Ç¤·¤¿¡£À¤´Ö¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ö°Õ³°¡ª¡×¤È¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡ª¡×¤ÎÆó¶Ë²½¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Û¤ÉÄ¹Â³¤¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¡¡ÈÈþ½÷¡É¤¬µá¤á¤ë¤Î¤Ï¡Ä
¡¡º§³èÃæ¤ÎÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤ËÁê¼ê¤¬¥â¥Ç¥ëµé¤ÎÈþ½÷¤Ê¤é¡¢¤â¤¦»î¹ç³«»ÏÁ°¤«¤éÇò´ú¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¡£¤Ç¤â¡¢Èþ½÷¤ÈÌî½Ã¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¸½¼Â¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤·¡¢°Õ³°¤È°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¡ÈÈþ½÷¡É¤¬µá¤á¤ë¤Î¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¸«¤¿ÌÜ¤ÎÄà¤ê¹ç¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¿´Íý³Ø¸¦µæ¤Ç¤â¡¢½÷À¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Áª¤Ó¤Ç¡Ö°Â¿´´¶¡¦¥æ¡¼¥â¥¢¡¦²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ìÃ×¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÈÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡ÉÀ®Î©¤ÎÂè°ì¾ò·ï
¡¡»ä¤ÎÍ§¿Í¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ºÎé¤Ê¤¬¤é¡ÈÉáÄÌ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¡£¤¿¤À¤·Èà¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÏÃ¤ò¤È¤³¤È¤óÌÌÇò¤¯ËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ç¡¢¤·¤«¤âÈà½÷¤Î²áµî¤Î»Å»ö¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸½ºß¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤È¤Æ¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤è¤ê¤âËèÆüÈà½÷¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤ÆÌÌÇò¤¤¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¿·¤·¤¤ÃÎ¼±¤äÈ¯¸«¤ò¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó¤â¡¢°ÊÁ°¤«¤é¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡Ö´é¤¬¥¿¥¤¥×¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Èà¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤äÃÎÀ¡¢¼«Í³¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡ÉÀ®Î©¤ÎÂè°ì¾ò·ï¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬³°¸«°Ê³°¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¡Èþ½÷¤¬¡ÈÌî½Ã¡É¤òÁª¤Ö3¤Ä¤ÎÍýÍ³
¡¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢Èþ½÷¤Ï¡ÈÌî½Ã¡É¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡©¡¡Âç¤¤¯3¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡³°¸«°Ê³°¤Î¶¯¤¤Ì¥ÎÏ
¡¡ÃÎÀ¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¡¢ÊñÍÆÎÏ¡£¤³¤Î3¤Ä¤¬Â·¤¦¤È¡¢³°¸«¤Îº¹¤Ï°ìµ¤¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿´Íý³ØÅª¤Ë¤â¡¢½÷À¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ëÃËÀ¡×¤Ë¹â¤¤Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¢Áê¼ê¤òÂÐÅù¤Ë¸«¤é¤ì¤ë´Ø·¸
¡¡Èþ½÷¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë²á¾ê¤Ë±óÎ¸¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÈè¤ì¤ë¤â¤Î¡£Æó³¬Æ²¤µ¤ó¤È¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Î©¾ì¤ä¸«¤¿ÌÜ¤Îº¹¤ò±Û¤¨¤Æ¥Õ¥é¥Ã¥È¤ËÏÃ¤»¤ë´Ø·¸¤À¤«¤é¤³¤½¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ä·ëº§¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
£½÷ÀÂ¦¤Î¡ÈÁª¤ÖÍýÍ³¡É¤¬ÌÀ³Î
¡¡º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´é¤¬¥¿¥¤¥×¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤ÊÆþ¸ý¤Ç¤·¤¿¡£½÷À¤Î¡È°ìÌÜ¹û¤ì¡É¤ÏÃËÀ¤è¤ê´¶¾ð¤¬»ýÂ³¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡Èþ½÷¤ÈÌî½Ã¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï³°Ìî¤ÎÉ¾²Á¤ËÍÉ¤é¤¬¤Ê¤¤
¡¡Èþ½÷¤ÈÌî½Ã¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢ËÜ¿ÍÆ±»Î¤Î¡ÈÇ¼ÆÀ´¶¡É¤È¡È°Â¿´´¶¡É¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢³°Ìî¤ÎÉ¾²Á¤ËÍÉ¤é¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡×¤ÎÀ®¸ùÎã¤«¤é¤ï¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢³°¸«¤Îº¹¤òËä¤á¤ë¤Î¤Ï¡ÖÌÌÇò¤µ¡¦ÃÎÀ¡¦°Â¿´´¶¡×¤Î3ËÜÃì¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤ò¡È¹âÎæ¤Î²Ö¡É¤È¤·¤Æ¸«¾å¤²Â³¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸ÅÚÉ¶¤ËÎ©¤Æ¤ë²ñÏÃÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¡º§³èÃæ¤ÎÃËÀ¤¬ÁÀ¤¦¤Ù¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
¡¡º§³èÃæ¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢ÍÆ»Ñ¤è¤ê¤â¤Þ¤º¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¿Í¡×¡ÖÏÃ¤·¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁÀ¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Èþ¿Í¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¤ËË°¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ë´Ø·¸¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¡¸«¤¿ÌÜ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë
¡¡Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó¤È¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤Î·ëº§¤Ï¡¢¡ÈÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡É¤¬¸½¼Â¤Ç¤âÀ®Î©¤¹¤ë¤³¤È¤Î¾ÚÌÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â½½Ê¬²ÄÇ½¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú»³ËÜÁá¿¥¡Û
1985Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¶äºÂ¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÎø°¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿¤¤ÃË½÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¾ðÊó¤ä½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¡ÖºÇÃ»À®º§À®¸ù¤ÎÈë·í¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤òLINE¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ö·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È »³ËÜÁá¿¥¡×¡ÊX¥¢¥«¥¦¥ó¥È:@yamamotosaori_¡Ë
