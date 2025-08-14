元テレビ朝日社員の玉川徹氏が14日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。門別競馬で、競走馬「モーニングショー」が1着となったことにコメントした。

12日に門別競馬場で行われたレースで、競走馬のモーニングショーが2年半ぶりに勝利した話題を紹介。21年のデビュー時に番組で取り上げたものの、昨年2月の骨折後は勝てない日々が続いていたことを伝えた。

フリーアナウンサー羽鳥慎一が「玉川さん、久しぶりにモーニングショーさんを見ました」と話題を向けると、玉川氏は「そう。覚えてますよ。2021年？ 会いに行きたいって話をしていて、会いに行ってないんだよね」と回想。

羽鳥が「北海道よく行くんだから行けばいいじゃない」と勧めると、玉川氏は「僕が行くところからちょっと遠いんですよね。ちょっと遠いんで、あの…取材で行っていい？」とお願いした。

羽鳥が「いや、個人で行ってください」と突っぱねると、玉川氏は「ええ！？ いいじゃん会いに行っても〜」と不満げ。さらに「個人で行って、ツーショット写真を撮ってきてください。モーニングショーさんと」と念押しされると、「仕事で行かせてくれよ」とぼやいた。

羽鳥は「でも頑張ってほしいですね、これからも。ケガ治ったってことですもんね。どんどん勝っていってほしいなと思います」と締めていた。