子どもがいないので「墓じまい」を検討中。知人は「100万円かかった」と聞き驚いています。費用を抑える方法はあるのでしょうか？

墓じまいの費用はどれくらいかかる？

墓じまいとは、お墓から遺骨を取り出して墓石や区画を返還し、更地にすることです。総費用は立地や墓石の大きさ、寺院や霊園の規定に加え、墓石の撤去難易度や運搬距離、納骨先の選び方など、さまざまな要素によって大きく変わります。

一般的な相場は30万～150万円前後ですが、条件によっては200万円を超えることもあります。



知人が100万円かかった理由は？ 費用の内訳を確認

「100万円」という金額は高く感じますが、複数の費用が重なるとそれくらいになることも珍しくありません。主な内訳は以下の通りです。

・墓石の撤去・処分費

墓石の大きさや重量で費用は変動します。1平方メートルあたり10万円～程度が目安です。大きな墓石や複数基ある場合はさらに高額になります。

・行政手続きの代行費用

改葬許可申請などは自分で行えば数百～数千円ですが、業者に依頼すると3万～5万円程度かかります。

・閉眼供養や法要のお布施

お寺で行う閉眼供養には3万～10万円ほどが相場です。地域やお寺によって金額は変動します。

・新しい供養先の費用

永代供養墓や納骨堂、樹木葬などの費用は5万～150万円と幅広く、選び方で大きく変わります。

・離檀料（寺院墓地の場合）

檀家を離れる際に支払うお礼で、3万～20万円程度が一般的です。

これらが合算されると、100万円程度になるケースがあります。



墓じまいの費用を抑えるための4つの方法

1．複数業者から見積もりを取る

同じ条件でも業者によって費用差は大きいです。最低でも2～3社から見積もりを取り、内訳や作業内容を比較しましょう。



2．供養方法を見直す

永代供養墓や合祀墓は、納骨堂や個別墓よりも費用が抑えられることがあります。将来の維持費が不要な選択肢もあります。



3．自分でできる手続きは自分で行う

改葬許可申請などの行政手続きは、自分で行えば代行費用を節約できます。役所や霊園に直接問い合わせて流れを確認しましょう。



4．自治体の補助制度を活用する

自治体によっては、墓じまいや改葬に対する補助金制度を設けている場合があります。条件や申請方法、金額は自治体によって大きく異なるため、事前に調べてみましょう。



まとめ：早めの情報収集で納得のいく墓じまいを

墓じまいの費用は条件によって大きく異なりますが、事前の情報収集や選択肢の見直しで負担を減らすことは可能です。知人が100万円かかったとしても、必ずしも同じ金額になるわけではありません。

複数の見積もりを取り、供養先や手続き方法を比較しながら、自分に合った方法を選ぶことが大切です。早めに準備を始めることで、費用面でも心の面でも安心して将来を迎えられます。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー