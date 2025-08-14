男性が「女性にも一緒に盛り上がってほしい！」と思っている話題９パターン
気になる男性と話すときはうまく盛り上げたいもの。そのためには、自分が話すだけでなく、男性の話にも乗る必要があります。では、男性はどんな話題で盛り上がりたいのでしょうか。今回は、『スゴレン』男性読者に聞いた「男性が『女性にも一緒に盛り上がってほしい！』と思っている話題」を紹介します。
【１】互いの熱い思いを知ることができる将来の夢の話
「将来のこととか深い話ができるって特別な関係」（２０代男性）というように、話の内容で女性との関係の深さを見る男性もいます。気になる男性が相手だったら、結婚願望の話で好意をアピールしてもいいかもしれません。
【２】男友達の恋愛失敗談など、日常のおもしろ話
「他愛のない話を楽しんでくれる子は、ちゃんと話を聞いてくれてるって思う」（３０代男性）というように、日常の話を笑ってくれる女性に好感を持つ男性もいます。知らない話をされたら「その後どうなったの？」など、男性の話を広げる手助けができるといいでしょう。
【３】男友達の間で話題になっている女性アイドルの話
「アイドルに偏見がない子は話しててラク」（２０代男性）というように、女性がアイドルの話に付き合うと、気を張らずに素でいられる男性もいるようです。女性側から好きなアイドルを聞き、気になる男性の好みのタイプを知る材料にするのもありです。
【４】銃声が飛び交うアクション系の映画や海外ドラマの話
「好きなジャンルが同じだと親近感が湧くし、話も広げやすい」（１０代男性）というように、好みが似ていると話が盛り上がりやすいようです。男性の好きな映画を知らない場合は、「最近映画観た？」と切り出すと、話のきっかけになるでしょう。
【５】急激に仲間意識が芽生える男性の地元に関する話
「２人の共通点が見つかりそう」（３０代男性）というように、女性との共通点を見つけるため、地元話で盛り上がりたい男性もいます。住んでいる場所が近い場合は、「よく行くお店は？」などと聞き出せば、男性の普段の行動を探るチャンスになりそうです。
【６】大変さを共有できる職場やバイト先での苦労話
「自分の辛さを共感してもらえると安心する」（２０代男性）という意見があるように、仕事の話を理解してくれる女性に安心感を抱く男性もいます。ただし、盛り上がった勢いで失敗談にダメ出しをすると男性が引いてしまうので、気をつけましょう。
【７】青春の思い出を語り合える学生時代の部活や行事の話
「中学とか高校時代の話って、相手の経験がわかって面白い」（１０代男性）というように、互いを知る意味で思い出を話すことに価値を見出す男性もいます。「学生のとき部活入ってた？」など、女性から話を振ると男性が喜んで話し始めるかもしれません。
【８】男女問わず人気の少年マンガに関する話
流行のマンガは共通の話題にもしやすく、「『あの場面が泣ける』とか感情を共有できる」（１０代男性）というように、共感し合えるところも男性はうれしいようです。気になる男性が好きなマンガは、あらかじめチェックしておくといいかもしれません。
【９】プロ野球やサッカーなどのスポーツに関する話
「好きなスポーツに興味を持ってくれたら、無条件でうれしい」（２０代男性）というように、女性がスポーツの話に乗ると喜ぶ男性は多いようです。サッカー日本代表の試合などがある場合は、ニュースを見て注目の選手だけでも押さえておくといいでしょう。
「男性が『女性にも一緒に盛り上がってほしい！』と思っている話題」には、ほかにどんなものがあるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（有竹亮介／ｖｅｒｂ）
【１】互いの熱い思いを知ることができる将来の夢の話
「将来のこととか深い話ができるって特別な関係」（２０代男性）というように、話の内容で女性との関係の深さを見る男性もいます。気になる男性が相手だったら、結婚願望の話で好意をアピールしてもいいかもしれません。
「他愛のない話を楽しんでくれる子は、ちゃんと話を聞いてくれてるって思う」（３０代男性）というように、日常の話を笑ってくれる女性に好感を持つ男性もいます。知らない話をされたら「その後どうなったの？」など、男性の話を広げる手助けができるといいでしょう。
【３】男友達の間で話題になっている女性アイドルの話
「アイドルに偏見がない子は話しててラク」（２０代男性）というように、女性がアイドルの話に付き合うと、気を張らずに素でいられる男性もいるようです。女性側から好きなアイドルを聞き、気になる男性の好みのタイプを知る材料にするのもありです。
【４】銃声が飛び交うアクション系の映画や海外ドラマの話
「好きなジャンルが同じだと親近感が湧くし、話も広げやすい」（１０代男性）というように、好みが似ていると話が盛り上がりやすいようです。男性の好きな映画を知らない場合は、「最近映画観た？」と切り出すと、話のきっかけになるでしょう。
【５】急激に仲間意識が芽生える男性の地元に関する話
「２人の共通点が見つかりそう」（３０代男性）というように、女性との共通点を見つけるため、地元話で盛り上がりたい男性もいます。住んでいる場所が近い場合は、「よく行くお店は？」などと聞き出せば、男性の普段の行動を探るチャンスになりそうです。
【６】大変さを共有できる職場やバイト先での苦労話
「自分の辛さを共感してもらえると安心する」（２０代男性）という意見があるように、仕事の話を理解してくれる女性に安心感を抱く男性もいます。ただし、盛り上がった勢いで失敗談にダメ出しをすると男性が引いてしまうので、気をつけましょう。
【７】青春の思い出を語り合える学生時代の部活や行事の話
「中学とか高校時代の話って、相手の経験がわかって面白い」（１０代男性）というように、互いを知る意味で思い出を話すことに価値を見出す男性もいます。「学生のとき部活入ってた？」など、女性から話を振ると男性が喜んで話し始めるかもしれません。
【８】男女問わず人気の少年マンガに関する話
流行のマンガは共通の話題にもしやすく、「『あの場面が泣ける』とか感情を共有できる」（１０代男性）というように、共感し合えるところも男性はうれしいようです。気になる男性が好きなマンガは、あらかじめチェックしておくといいかもしれません。
【９】プロ野球やサッカーなどのスポーツに関する話
「好きなスポーツに興味を持ってくれたら、無条件でうれしい」（２０代男性）というように、女性がスポーツの話に乗ると喜ぶ男性は多いようです。サッカー日本代表の試合などがある場合は、ニュースを見て注目の選手だけでも押さえておくといいでしょう。
「男性が『女性にも一緒に盛り上がってほしい！』と思っている話題」には、ほかにどんなものがあるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（有竹亮介／ｖｅｒｂ）