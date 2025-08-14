「学歴・勉強に不安は？」日本の小学校を休み娘と世界旅行する女性の“印象的な回答”。旅好きの元テレ朝アナが感じたのは
新卒から18年半、テレビ朝日のアナウンサーとして、報道、スポーツ、バラエティなど多岐にわたる番組を担当してきた大木優紀さん（44歳）。
40歳を超えてから、スタートアップ企業である「令和トラベル」に転職。現在は、令和トラベルが運営する旅行アプリ「NEWT」（ニュート）の広報、まさに「会社の顔」として活躍中です。
第11回となる今回は、大木さんの考える「海外で学ぶこと」について、カンボジアに長期滞在しながら、娘さんを現地のスクールに通わせている子連れ旅専門家・かかさん（@kaka_boshi_traveler）のお話も交えて、じっくりと掘り下げていきます。
◆母子留学という選択肢が広がる今
「母子留学」「親子留学」という選択が最近注目を浴びています。私自身も、オーストラリアやニューヨークなど、子どもの長期休暇にあわせて、短期の母子留学を経験してきました。
前回に引き続き、カンボジアに娘さんと滞在中のかかさんと「母子留学」という観点でもお話しする機会がありました。
かかさんは、娘さんを日本の公立小学校を3年生からお休みし、フィリピンやカンボジアで娘さんをスクールに通わせながら生活しています。
今日はそんなかかさんとのお話も含め、「海外で学ぶこと」について、私自身の経験談も交えながら、綴っていきたいと思います。
◆「日本の教育に縛られない」かかさんの教育観
子どもにどんな教育を受けさせるか。教育の選択肢は意外とたくさんあります。
私自身も長女が小学生に上がるころ、日本の公立の小学校以外にも、国内外のインターナショナルスクールや、国際教育に力を入れている学校など、いろいろな選択肢を考えてきました。それでも結局のところ、なかなか思い切った選択ができなかった、という現状がありました。
一方でかかさんは、日本の公立小学校3年生からお休みして、海外を飛び回るという選択をされています。
「日本の学校をそんなにお休みしてしまっても大丈夫？」と不安に思ってしまう私とは違い、かかさんは、「日本の学習指導要領から外れてしまうことになんの不安もない」と語ります。それよりも、「日本の教育に縛られない場所で、娘の“好き”を伸ばしたい」そう考えるかかさんの視野の広さや視座の高さに、私は強い刺激を受けました。
「言葉と算数さえできれば、あとは生きながら学べるから」。
そんなシンプルで力強い教育観のもと、娘さんは好きなことをとことん追いかけ、数字や漢字の学びも自分のペースで続けています。
◆今いる世界がすべてじゃない「海外で学ぶことの価値」
「日本にいるとどうしてもその環境の中で物事を考えてしまう。それってすごくもったいないことだと思うんです」と語るかかさん。その言葉にはとても共感しました。
クラスで友達ができず、孤立してしまったり、不登校になったり。今いる環境が合わなくて、思い悩むことがあるかもしれません。でも、少し視野を広げてみたら、それはとても狭い世界の中で起きていることなんです。
私の子どもたちも日本の小学校に通っていて、人間関係の波に飲まれることがあります。特に6年生の娘は、女子同士の距離感や関係性が難しい時期。たった30人のクラスが彼女の世界のすべてになってしまい、少しうまくいかないだけで、この世の終わりのように感じている姿を目の当たりにすることもあります。
でもそれって、広い世界からしたら本当に点でしかなくて。違う国に行けば、まったく違う価値観の人たちが、まったく違う日常を生きている。そのことを肌で感じてほしい。それが、私が子どもを海外で学ばせたい一番の理由なのかもしれません。
実際に、ニューヨークで子どもたちを1か月間サマースクールに通わせたことがあったんですが、多民族のニューヨーカーに混じって、みんなが英語のネイティブだという環境で、子どもたちは授業を受けました。その中で娘も息子も日本では得られない経験ができたなと思っています。
40歳を超えてから、スタートアップ企業である「令和トラベル」に転職。現在は、令和トラベルが運営する旅行アプリ「NEWT」（ニュート）の広報、まさに「会社の顔」として活躍中です。
第11回となる今回は、大木さんの考える「海外で学ぶこと」について、カンボジアに長期滞在しながら、娘さんを現地のスクールに通わせている子連れ旅専門家・かかさん（@kaka_boshi_traveler）のお話も交えて、じっくりと掘り下げていきます。
◆母子留学という選択肢が広がる今
前回に引き続き、カンボジアに娘さんと滞在中のかかさんと「母子留学」という観点でもお話しする機会がありました。
かかさんは、娘さんを日本の公立小学校を3年生からお休みし、フィリピンやカンボジアで娘さんをスクールに通わせながら生活しています。
今日はそんなかかさんとのお話も含め、「海外で学ぶこと」について、私自身の経験談も交えながら、綴っていきたいと思います。
◆「日本の教育に縛られない」かかさんの教育観
子どもにどんな教育を受けさせるか。教育の選択肢は意外とたくさんあります。
私自身も長女が小学生に上がるころ、日本の公立の小学校以外にも、国内外のインターナショナルスクールや、国際教育に力を入れている学校など、いろいろな選択肢を考えてきました。それでも結局のところ、なかなか思い切った選択ができなかった、という現状がありました。
一方でかかさんは、日本の公立小学校3年生からお休みして、海外を飛び回るという選択をされています。
「日本の学校をそんなにお休みしてしまっても大丈夫？」と不安に思ってしまう私とは違い、かかさんは、「日本の学習指導要領から外れてしまうことになんの不安もない」と語ります。それよりも、「日本の教育に縛られない場所で、娘の“好き”を伸ばしたい」そう考えるかかさんの視野の広さや視座の高さに、私は強い刺激を受けました。
「言葉と算数さえできれば、あとは生きながら学べるから」。
そんなシンプルで力強い教育観のもと、娘さんは好きなことをとことん追いかけ、数字や漢字の学びも自分のペースで続けています。
◆今いる世界がすべてじゃない「海外で学ぶことの価値」
「日本にいるとどうしてもその環境の中で物事を考えてしまう。それってすごくもったいないことだと思うんです」と語るかかさん。その言葉にはとても共感しました。
クラスで友達ができず、孤立してしまったり、不登校になったり。今いる環境が合わなくて、思い悩むことがあるかもしれません。でも、少し視野を広げてみたら、それはとても狭い世界の中で起きていることなんです。
私の子どもたちも日本の小学校に通っていて、人間関係の波に飲まれることがあります。特に6年生の娘は、女子同士の距離感や関係性が難しい時期。たった30人のクラスが彼女の世界のすべてになってしまい、少しうまくいかないだけで、この世の終わりのように感じている姿を目の当たりにすることもあります。
でもそれって、広い世界からしたら本当に点でしかなくて。違う国に行けば、まったく違う価値観の人たちが、まったく違う日常を生きている。そのことを肌で感じてほしい。それが、私が子どもを海外で学ばせたい一番の理由なのかもしれません。
実際に、ニューヨークで子どもたちを1か月間サマースクールに通わせたことがあったんですが、多民族のニューヨーカーに混じって、みんなが英語のネイティブだという環境で、子どもたちは授業を受けました。その中で娘も息子も日本では得られない経験ができたなと思っています。