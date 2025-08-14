9年愛終わらせた米歌姫、「意外な超大物」と早くも恋の噂｡“前彼の元妻”ミランダ･カーも応援？
2016年に交際を開始し、2019年に婚約したアメリカの人気歌手ケイティ・ペリーとイギリスの売れっ子俳優オーランド・ブルーム。2020年には「日本で授かった」という第1子が誕生し、「日本での結婚式を計画している」とも伝えられた2人だが、今年6月末に破談したことが明らかになった。
それから約1か月後、ケイティと前カナダ首相のジャスティン・トルドー氏（53）が一緒に食事をする姿が目撃され、大きな注目を集めている。
◆元「イケメン首相」とディナーデート？！
7月下旬、カナダのモントリオールにあるレストランで、トルドー氏と食事しているところがキャッチされたケイティ。その様子を目撃した人物によると、2人は会話を楽しみながら、カクテルを飲み、ロブスターなどの料理を仲良くシェアしていたそうだ。
米ゴシップサイト『TMZ』は、「カップルとしてデートしていたのか、単に友人として食事をしていたのかは不明」としたうえで、店内での目撃情報を紹介。レストランの従業員の話として「食事中にキスやハグなど、イチャイチャするような行動はみられなかった。単純に友達同士でディナーを楽しんでいるようにみえた」と伝えている。
◆2人は惹かれ合っているが……
ただ、ある関係者は米誌『ピープル』にこう語っている。
「2人はお互いに好意を抱いているようですが、関係が本格的に進展するにはまだ時間がかかるでしょう。ケイティは世界を飛び回っており、トルドー氏は首相退任後、自分の人生を模索している最中です。でも、2人は惹かれ合っています。共通点がとても多いんです」
とはいえ、ケイティにはオーランドとの間に生まれた娘がおり、トルドー氏にも元妻ソフィーさんとの間に3人の子どもがいる。そのため関係者は、「2人にはそれぞれ個人的な責任があるため、関係の進展はゆっくりになるかもしれません」とコメント。
一方で、「交際しながら子育ての責任を果たす方法もあります。元パートナーと育児の役割は分担されていますからね。2人なら乗り越えられるでしょう」とも話している。
「イケメン首相」で知られたトルドー氏は今年1月、首相を辞任する意向を表明。私生活では、2023年に18年連れ添った元妻ソフィーさん離別したことを公表している。
◆元妻ミランダ・カーも応援？ 意外すぎるロマンスが話題沸騰
世界的ポップスターと政治家という、まったく異なる世界で活躍する2人のロマンス。その意外な組み合わせに多くの人が驚いたようだ。
ただケイティとトルドー氏には共通点もあるようで、関係者は「2人が共有できるもののひとつが音楽です」と語っている。実際、トルドー氏は音楽好きなようで、カナダで行われたケイティの公演にも足を運んだ模様。コンサート会場で、歌って踊るノリノリの様子が目撃された。
その姿を捉えた動画がネット上でシェアされると、「ジャスティン・トルドーはケイティの歌をちゃんと知っていて、歌手としてのケイティを応援している。元彼のオーランドよりも、ずっとふさわしい相手だと思う」「彼はライブ中、ケイティを見つめていた。そのまなざしを見たら、彼女に恋をしているのがわかる」といった声があがった。
なかには「何かのPRでは？」「マスコミが騒ぎ立てているだけ」「オーランドと別れたばかりだし、新たな恋には慎重になったほうがいい」といった意見もあるようだが、2人のロマンスを好意的に受け止め、今後の行方に関心を持っている人が多いようだ。
そうしたなか、豪出身の人気モデルでオーランドの元妻であるミランダ・カーが、ケイティの公演に行った時の様子を自身のSNSでシェア。ヨーロッパの街並みや季節の植物の写真とともに、「夏だわ」とコメントを付けて投稿した。
