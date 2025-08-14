帰省前必見！空き巣が狙わない「通帳の隠し場所」とは【ママリ】
夢のマイホームに空き巣が侵入
夢のマイホームを購入し、ご近所にあいさつまわりをしていたときのこと。ご近所の方から、このあたりで空き巣被害が出ていることを聞きます。
マリさんが職場復帰をして留守にする時間が増えてきたころ、初めての空き巣被害がありました。勝手口のガラスが割られていたものの、盗まれたものはなくホッとするマリさん家族。これを機に防犯対策を強化するのですが、間もなく2度目の空き巣被害が。
2度目の被害では通帳と印鑑をはじめ、パソコンや婚約指輪など高額なものがいくつか盗まれる被害が出てしまいました。
現場検証に来た警察官から防犯対策が裏目に出ていたことを指摘され、がく然とするマリさん一家。防犯対策のどこに落とし穴があったのでしょうか。
2度の侵入には、それぞれ意味があった
警察官によると、一見、安全そうに見える住宅街でも、人の出入りが多いコンビニや公園が近くにあれば、空き巣の情報収集に便利な場所となる可能性があるといいます。
また、1度目の空き巣は盗聴器を仕掛けることが目的だったことも判明。もともと物を盗むつもりはなく、盗聴目的だったという点に恐怖を感じるマリさん夫婦。家庭での会話が筒抜けとなれば、旅行などで長期間留守にする情報ももれていたということ。見えない犯人の姿にぞっとしますよね。
今回の体験で、マリさん夫婦は保険の大切さを実感。盗難補償をつけると保険料金が上がる場合がありますが、安心して暮らすための必要経費だという考え方もあるかもしれません。
筆者は、これを機にしっかりとわが家の防犯体制を見直そうと思いました。
防犯対策のつもりが裏目に
マリさん家族は、1度目の空き巣被害をうけて、窓ガラスにフィルムを貼ったり貴重品の隠し場所を工夫したりしました。でも、実はそれが犯人の思うつぼだったなんて驚くとともに怖くなりますね。
犯人はフィルムを貼り忘れていたガラスを割って侵入、工夫して隠したはずの通帳をすぐに見つけて逃走しました。私たちが何気なくしている防犯対策が裏目に出ていることが、ほかにもあるのかもしれません。
防犯の参考になる『何も盗まれなかった！？空き巣の手口』、家の防犯を見直したい方は必見の漫画作品でした。
