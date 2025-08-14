Image: ビザイア

補助的な空調設備として、光熱費の削減に役立つシーリングファン。しかし、一般的な高さの天井に設置すると、圧迫感を感じてしまうという問題がありました。

現在、販売予定価格の42%OFFで販売中の「LumoAir（ルモエア）」は、この問題を解決し、美しさと機能性を両立したデザインにも特長があるシーリングファンライトです。

他社製のスマートデバイスに頼ることなく、単独で音声コントロールもできる要注目プロダクトなので、ぜひチェックしておいてください。

ファンを停止すると自動で格納

Image: ビザイア

「LumoAir」は、使用時にのみ羽根が遠心力で自動展開し、使わない時は本体にすっきりと収納される「可変型ファン」を採用しています。

このユニークな設計により、使用しないときは普通のシーリングライトのような見た目を保ち、空間の美しさを損ないません。

また、羽根の形状は少ない回転数でも十分な風量を生み出せるように設計されており、騒音や振動を大幅に削減することに成功しています。

Wi-Fiも専用アプリも不要、音声だけで操作できる

Image: ビザイア

もうひとつ、「LumoAir」の見逃せない特長が、Wi-Fi接続も専用アプリも不要な音声操作機能。

スマート家電にありがちな複雑な初期設定をせずとも、“ライトつけて”や“ファンを止めて”などのシンプルな声かけだけで、照明やファンを操作することができます。

両手がふさがっている時や離れた場所からでも快適に使える利便性は、日常生活の小さなストレスを解消してくれるでしょう。

Image: ビザイア

もちろん、専用リモコンを使ってより細かい操作も可能。深夜など声を出しにくい場面でも、手元で静かに操作することができます。

細やかな調光機能で空間を演出

Image: ビザイア

肝心の照明機能も、多機能仕様となっています。

昼光色・昼白色・電球色の3種類の色味を選べる上に、5段階の明るさ調整も可能。読書や勉強では白くハッキリとした昼光色、くつろぎタイムにはやわらかな電球色など、シーンに合わせて細かく設定できます。

また、E26口金、および一般的な引掛シーリングに対応しているため、特別な工事不要でカンタンに設置できるところも、「LumoAir」の優れているところ。

ちなみに今回予約販売されている20cmタイプは、4.5畳以下の個室や脱衣所、トイレ、ウォークインクローゼットなど、比較的狭い空間での使用に適しています。

羽根が収納されることで圧迫感がなく、狭い場所でも天井をすっきりと見せることができるスマートシーリングファンライト「LumoAir」は、今なら42%OFFになるお得な予約販売が終了間近。

ファンの低速運転時には28dBという図書館レベルの静音性も実現しているプロダクトの入手をお考えの人は、お早めに以下のリンク先へ！

Image: ビザイア

