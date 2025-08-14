障害の有無に関わらず誰もが同じ場で学ぶ「インクルーシブ教育」について考えるシンポジウムが10日、福岡市であった。大阪市立大空小の元校長、木村泰子さんが登壇。教室で暴れる子どもは本人が最も困っているとした上で「トラブルを生きた学びに変えてきた」と説明した。

木村さんは大空小が開校した2006年から9年間校長を務め、その間に全国から50人以上が転入してきた。いずれも「不登校、発達障害という二つのレッテルを貼られていた。大空小に来て登校できない子は1人もいなかった」という。

前の学校では「勝手にしゃべるな」「勝手に動くな」と注意を受けていた。大空小では木村さんが「ここで一番困っているのは誰」「困らないためにはどうすればいいか」と口癖のように語りかけた。同様に考える土壌が学校に根付き、子どもたちが教職員の言動に対して矛盾を指摘することもあったという。

木村さんは「障害という言葉で大人が分断しなかったら『この子らしさ』が育つと気付いた」と訴えた。

シンポは県弁護士会が主催。日弁連が12月に長崎市で予定する人権擁護大会のプレ企画として開催した。（四宮淳平）