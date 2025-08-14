9〜11日の記録的な大雨により土砂災害や家屋被害が相次いだ福岡県内。福津市では2人が安否不明になっており捜索が続く。県は13日、新宮町で新たな負傷者を確認したと発表し、県内の軽傷者は宗像市と合わせて計2人に増えた。

県や新宮町によると、10日に町内の水路に大学生が転落し、額に擦り傷を負った。道路が冠水し、水路の床板が外れていたが、気づかずに自転車で通行して落ちたという。大学生は通行人に救助された。自転車は流されて見つかっていないという。

福津市では10日に「60代の男女2人が川に流された」と通報があったが、行方は依然、分かっていない。警察や消防、海上保安庁は13日、約120人態勢で2人の自宅付近や流されたとされる本木川、合流する西郷川、福間漁港などの捜索を続けた。

県には、家屋被害などの報告も相次いだ。13日午後2時時点の集計では、全壊は北九州市八幡東区で1件、一部損壊は6件（福津市・宮若市各2件、福岡市・古賀市各1件）だった。

このほか、床上浸水が37件（北九州市13件、宮若市11件、直方市4件、福岡市3件、苅田町2件、古賀市・福津市・うきは市・新宮町各1件）。床下浸水も114件に上った。

道路被害も相次いだほか、崖崩れ70件、地すべり5件が発生した。

宗像市は12日から罹災（りさい）証明の発行受け付けなどを開始。市役所1階ロビーには13日、建物などが被災した人を対象に、県行政書士会による臨時相談窓口（22日まで、土日を除く）を設置した。（飯村海遊）