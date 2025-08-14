ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が13日（日本時間14日）、敵地でのエンゼルス戦の試合前にメディア取材に対応。先発する大谷翔平投手（31）に言及した。

大谷は投手復帰後9度目の先発マウンドで古巣エンゼルスに投げるのは初めて。前日、チームは3連敗を喫し、ナ・リーグ西地区で猛追するパドレスに同率首位に並ばれた。

また、パドレスはこの日のデーゲームもジャイアンツを破り、5連勝。暫定的ながら、単独首位に立っている。ドジャースはエンゼルス戦に敗れれば、首位陥落が決定する。

指揮官はパドレスの勝敗を理由に大谷を先発で長く引っ張ることはあるかと問われ「ないですね」ときっぱり。「今のプロセスを信じているし、本人も納得している。順位のために無理をするのは得策ではない」と言い切った。

そして「レギュラーシーズンは最長でも5イニングになると思う。長期的価値を考えれば、1イニング増やす程度でもリスクの方が大きい。今回は本人の状態が良いので4イニングから5イニングに伸ばす」と説明。あくまでも10月のポストシーズン、来季以降を見据え、慎重にイニングを伸ばし投手復帰を進めるとした。

また、古巣相手に投げることに「良い思い出は多いと思うが、感情的になることはなく、今は勝つことだけに集中している」とした。