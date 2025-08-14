Ê¡²¬¡¦È¬½÷»Ô¤Ç8·î16Æü¤Ë¡ÖÌë·Ø¡×³«ºÅ¡¡´Î»î¤·¤äËßÍÙ¤ê¤Ê¤É»ÔÌ±¼êºî¤ê¤Î²Æº×¤ê
¡¡Ê¡²¬¸©È¬½÷»ÔËÜÄ®¤ÎÊ¡ÅçÈ¬È¨µÜ¤È¶á¤¯¤Î»Ô²£Ä®Ä®²È¸òÎ®´Û¤Ç16Æü¡¢»ÔÌ±¼ê¤Å¤¯¤ê¤Î²Æº×¤ê¡ÖÌë·Ø¡Ê¤â¤¦¤Ç¡Ë¡¡É´µ´Ìë¹Ô¤Î±ã¡×¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ²Æº×¤ê¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤ó¤À´Î»î¤·¤ä¡¢ÇÑ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ëËßÍÙ¤ê¡¢È¬½÷»º¤ÎÃÝ¤ò»È¤Ã¤¿ÅôäÆ¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢ÃÏ°è¤ÎÅÁÅý¤äÊ¸²½¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢Ê¡ÅçÈ¬È¨µÜ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò´ê¤Ã¤ÆÄóÅô¡Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¡Ë¤ò¾þ¤ë¡ÖÅ·¿À¤µ¤óº×¤ê¡×¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡ÖÌë·Ø¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£´Ø¤ï¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¤Î»ö¶È¼Ô¤ä»Ô¤Î½¸Íî»Ù±ç°÷¡¢ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ°÷¤é¤¬¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÃÄÂÎ¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ªYAME¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢Â¿À¤Âå¸òÎ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½é¤á¤Æº×¤ê¤ò´ë²è¤·¤¿¡£
¡¡Å·¿À¤µ¤óº×¤ê¤Ç¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢Ç¯Ä¹¤Î»Ò¤¬Ç¯¾¯¤Î»Ò¤òÏ¢¤ì¤Æ°Å¤¤¿À¼Ò¶Æâ¤òÊâ¤¯´Î»î¤·¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢º×¤ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡Ö¤ª²½¤±¡×¤ò¿ø¤¨¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÃæ¹â¹»À¸¤é¤¬¤ª²½¤±¤ËÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤¹¤ë´Î»î¤·¤ä¡¢ÍÅ²ø¥á¡¼¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀß¤±¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤ËËßÍÙ¤ê¡¢ä·¶Ê±éÁÕ¡¢Ì±ÍØ¡¦ÄÅ·Ú»°Ì£Àþ¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥Ö¡¢°û¿©½ÐÅ¹¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¼çºÅ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæÂ¼¾»»Ë¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¡áÃÝ¹©·Ý¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×Ä®²È¥¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ª¤â¤ä¤¤ÂåÉ½¡á¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸á¸å5»þ¡Á9»þ¡£Ãó¼Ö¾ì¤Ï»ÔÌò½ê¤«È¬½÷ÅÁÅý¹©·Ý´Û¤Ø¡£¡ÊÀÐ¹õ²í»Ë¡Ë