Ê¡²¬¡¦¾®ÃÝÄ®¤ÎÀ»¸÷»û¡¢¼ê½ñ¤¸æ¼ë°õ¤¬¿Íµ¤¡¡µ¨Àá¤´¤È¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È
¡¡Ê¡²¬¸©¾®ÃÝÄ®¿·Â¿¤ÎÀ»¸÷»û¤ÎÀ¹»³µÁÎ´½»¿¦¤¬·îÂØ¤ï¤ê¤Ç¼ê½ñ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¸æ¼ë°õ¤¬¡¢¤Ò¤½¤«¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£µ¨Àá¤´¤È¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¸æ¼ë°õ¤òÌÜÅö¤Æ¤ËËè·îË¬¤ì¤ë¿Í¤â¤ª¤ê¡¢Ä®¤ÎPR¤Ë¤â°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ª¤è¤½100Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ëÀ»¸÷»û¤Ï¡¢Ä®¤ÎÌ¾Êª¤òºî¤í¤¦¤È2Ç¯Á°¤Ë¼ê½ñ¤¸æ¼ë°õ¤ò»Ï¤á¤¿¡£¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¸ý¥³¥ß¤¬¹¤¬¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÂçºå¡¢Åìµþ¤Ê¤É±óÊý¤«¤é¤ÎÍèË¬¤âÁý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£Ç¯¤Ï´û¤Ë100Ëç°Ê¾åÇÛÉÛ¤·¤¿¡£
¡¡4·î¤Ï²Ö¸«¡¢5·î¤Ï¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¡£µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ÏÁ´¤Æ½»¿¦¤Î¼ê½ñ¤¡£¡Ö²ÖÈþ¡×¤ÈÂê¤·¤¿8·î¤Ï¡¢Å·½÷¤ÈÆ±»û¤Î´ÇÈÄ¸¤¡Ö¤Ï¤Ê´Ý¡×¤¬²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬¿§±ôÉ®¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Éû½»¿¦¤ÎÀ¹»³Î´»Ö¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤Ï¡Ö¼ê½ñ¤¤Î¸æ¼ë°õ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¾®ÃÝÄ®¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£·îÂØ¤ï¤ê¤Î¸æ¼ë°õ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ÃÂÀ¸Æü¸æ¼ë°õ¤äµ¨Àá¤òÌä¤ï¤º¾ï»þÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¸æ¼ë°õ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥¤¥é¥¹¥ÈÉÕ¤¸æ¼ë°õ¤Ï800±ß¡£¸æ¼ë°õÄ¢¤Ë½»¿¦¤¬Ä¾ÀÜ½ñ¤Æþ¤ì¤ë¡ÖÄ¾½ñ¤¡×2Àé±ß¤â¤¢¤ë¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÀ»¸÷»û¡á0949¡Ê62¡Ë2107¡£¡Ê±»À¸ÝÜÇµ¡Ë
