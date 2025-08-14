辻希美、第5子次女の命名めぐり紛糾？ 夫・杉浦太陽と“キラキラネーム”提案も子どもが反対
13日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：50）では、タレント・辻希美（38）が第5子次女の命名をめぐって、家族内で意見が割れていることを伝えた。
【写真】第5子出産の辻希美、退院を報告 天使のようなbabyフォト
番組内のミニコーナー「辻ちゃんニュース」内で「出産直前 親と子の争い勃発」と題したタイトルで、ニュースを紹介。出産直前に公開された、辻のYouTubeチャンネルの内容を伝えた。その中で、辻は「めちゃめちゃ悩んでます。何個か候補はあるんだけど、でも顔見て決めようかなとも思ってるし」と命名について語っていった。
続けて「私とたぁくん（杉浦太陽）が、キラキラネーム寄りにいっちゃってて（笑）」とコメント。「子どもたちの意見がすごく強くて。希空・せい・昊空の名前の意見は、割と一緒な感じなんです。めちゃくちゃ割れているんです」とほほえましいひとときを打ち明けていた。
