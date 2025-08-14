ÌÀÆü¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡È¿ó¡ÉËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¡ÈÈ¬ÌÚ¡ÉºÊÉ×ÌÚÁï¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¶Ã¤¤Î¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë
¡¡º£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè20½µ¡Ö¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡×¡ÊÂè100²ó¡Ë¤¬8·î15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌø°æ²È¤òË¬¤ì¤ë¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡Ê1919¡¾2013¡Ë¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó¡Ê1918¡¾1993¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ä¡ØDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃæ±à¥ß¥Û¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤òº£ÅÄ¡¢¤Î¤Ö¤ÎÉ×¡¦Ìø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè100²ó¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡ÉñÂæ¸ø±é¤ÏÀ®¸ùÎ¢¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£¿ôÆü¸å¡¢¤Ê¤¼¤«¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Î¿ó¡£¤½¤³¤Ë¡¢¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤»Å»ö¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¿ó¤ÏÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤¿¤º¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤È¸À¤¦¤Î¤Ö¤Ë¤â¡¢¸ý½Ð¤·¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢2¿Í¤Ï¤®¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Î¤Ö¤Ï¿ó¤ËÆâ½ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤âÃÎ¤é¤ºÈ¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤Ë²ñ¤¤¹Ô¤Ã¤¿¿ó¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¸÷·Ê¤ËÌÜ¤òµ¿¤¦¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌø°æ²È¤òË¬¤ì¤ë¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡Ê1919¡¾2013¡Ë¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó¡Ê1918¡¾1993¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ä¡ØDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃæ±à¥ß¥Û¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤òº£ÅÄ¡¢¤Î¤Ö¤ÎÉ×¡¦Ìø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¸ø±é¤ÏÀ®¸ùÎ¢¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£¿ôÆü¸å¡¢¤Ê¤¼¤«¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Î¿ó¡£¤½¤³¤Ë¡¢¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤»Å»ö¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¿ó¤ÏÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤¿¤º¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤È¸À¤¦¤Î¤Ö¤Ë¤â¡¢¸ý½Ð¤·¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢2¿Í¤Ï¤®¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Î¤Ö¤Ï¿ó¤ËÆâ½ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤âÃÎ¤é¤ºÈ¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤Ë²ñ¤¤¹Ô¤Ã¤¿¿ó¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¸÷·Ê¤ËÌÜ¤òµ¿¤¦¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£