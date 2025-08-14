Photo: はらいさん

調べたいモノをもっと簡単に見つけられるように。

カメラに映った被写体を簡単に調べることができるAI検索機能「ビジュアルインテリジェンス」。

｢これ何？｣を教えてくれる、iPhoneの新機能。すぐ立ち上げられるのが最高

Apple Intelligence対応のiPhoneで使える便利な機能ですが、iOS 26ではさらに使い勝手が良くなっていました。

今回Apple（アップル）からiOS 26のパブリックベータ版を試す許可を得て、進化したビジュアルインテリジェンスのファーストインプレッションをお届けします。

画面に写る被写体を調べられるように

Photo: はらいさん

ビジュアルインテリジェンスはカメラをかざすことで、目の前にあるモノを調べることができる便利な機能ですが、逆に毎回カメラをかざす必要があったり、目の前にあるモノしか調べられないのが弱点といえました。

しかし、iOS 26をインストールしたApple Intelligence対応のモデルでは、iPhoneの画面に写っているモノを（カメラをかざすことなく）調べることができるようになりました。

ネットで見つけた気になる製品の画像を検索したり、「写真」アプリに保存済みの画像についてChatGPTに質問できるようになったのは大進化といえるでしょう。

いつも通りスクショを撮るだけでOK

Photo: はらいさん

iPhoneの画面に表示されているモノを調べたい場合は、スクリーンショットを撮るときと同じボタン操作を行ないます。

Apple Intelligenceに対応したiPhoneでは、このとき画面下に「質問」と「画像検索」のボタンが表示されるはずです（スクショ画像が自動的に保存されていくわけではないためご安心を。）

たとえば、ニュース記事を読んでいて気になるガジェットの画像を目にしたとします。手がかりはイラスト1枚のみで、そのガジェットの名称がわからないときなどにビジュアルインテリジェンスが活躍することでしょう。

友達から「LINE」で受信した写真を画像検索にかけたり、「X」で見かけた気になるポストの画像をアプリを切り替えることなく瞬時に調べられるのは便利かと。

知りたい部分を丸く囲んで検索も

GIF: はらいさん

調べたいアイテムは丸く囲むことで画像検索にかけることもできます。

実際に試してみたところ、検索結果の一覧には該当製品の購入リンクのページが含まれていたため、気になっていた製品を簡単に見つけることができましたよ。

感覚としてはGoogleのかこって検索に近い気がしました。

ChatGPTに質問することも可能

Photo: はらいさん

また、画面に表示されているモノについてChatGPTに質問を投げることもできます。

こちらもアプリを切り替えることなく、サッと気軽に聞けるのが良いですね。気になることや調べたいことがあったらまずはスクショ、そのまま画像検索やChatGPTに質問といった流れが定着するような気がしました。

iOS 26で進化したビジュアルインテリジェンス、「これは何？」をより簡単且つ手軽に調べられるようになった素晴らしいアップデートが、この秋にやってきます。

Source: Apple