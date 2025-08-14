【為替】株価急騰の日米金融政策への示唆

日本株の急騰で日銀利上げ前倒しの可能性

今週に入り日経平均が急騰、2024年7月に記録した史上最高値を大きく上回ってきた（図表1参照）。株価は基本的に景気の先行指標の1つとされる。そんな株価が高値更新する動きは、日銀の利上げ再開を前倒しさせる可能性のある要因だろう。

【図表1】日経平均の推移（2024年1月～）出所：リフィニティブ社データよりマネックス証券が作成

日銀は2025年1月に追加利上げを決定、その後もさらなる利上げに強い意欲を示す中で、金融政策を反映する2年債利回りは3月には0.9％近くまで上昇した（図表2参照）。ところが4月にトランプ米大統領が相互関税を発表すると、世界的な株価の暴落、「関税ショック」が起こったことから、日銀の追加利上げシナリオは見直しを余儀なくされた。

【図表2】日本の2年債利回りの推移（2025年1月～）出所：リフィニティブ社データよりマネックス証券が作成

その後、株価が回復する中で行われた7月31日の金融政策決定会合でも追加利上げは見送られ、会合終了後の記者会見で、植田日銀総裁はなお関税引き上げの影響を見極めたいなどとしていた。ただ、その後株価が急騰したことを考えると、次回9月19日の金融政策決定会合で追加利上げを検討する可能性は出てきたのではないか。

日銀利上げに米国からの円安是正圧力も影響か

日銀の追加利上げには、円安是正を要請しているとみられるトランプ政権からの圧力も意識している可能性がある。6月初めに米財務省が公表した為替報告書の中に、以下のような言及があったからだ。

「日本経済の成長とインフレ動向を踏まえ、日本銀行は2024年以降金融政策の引き締めを行ってきが、それは今後も継続されるべき」、「そういったことが、円安・米ドル高を正常化させるとともに、望ましい二国間貿易の構造的なリバランスにもつながる」。

日米9月「金融政策協調」の可能性=円安是正も意識か

一方、米国では、8月1日の米雇用統計発表をきっかけに労働市場の急悪化の懸念が浮上したことから、FRBによる利下げ再開の可能性が浮上してきた。次回、9月17日のFOMC（米連邦公開市場委員会）では0.5％の大幅利下げを期待する声も出てきた。

ただ本来的には、景気の先行指標でもある株価が大きく上昇する中で利下げ再開を急ぐのは不自然だ（図表3参照）。FRBの中にはなお関税引き上げによるインフレ再燃への懸念もありそうだが、株高も基本的にはインフレを再燃させるリスクのあるもの。以上のように考えると、最近の株高はFRBに利下げ再開を慎重にさせる可能性があるだろう。

【図表3】NYダウの推移（2024年1月～）出所：リフィニティブ社データよりマネックス証券が作成

ただ、トランプ米大統領による露骨な利下げ要求などにより、客観的に見てもパウエルFRB議長がそれを拒否するのは日増しに困難になっているようだ。こういった中で、9月17日のFOMCで利下げが決定されるなら、上述のように9月19日の日銀の利上げによって、結果的に日米の金政策協調が実現する可能性もあるのではないか。

日米の金融政策がほぼ同じタイミングで逆方向に動く金融政策協調は、1995年7月に米ドル安・円高是正を目的に行われたことがあった。今回為替相場の方向性はそれとは反対だが、日銀の利上げとFRBの利下げにより、日米金利差（米ドル優位・円劣位）は大きく縮小する可能性が出てくることから、米ドル高・円安是正をもたらす可能性もあるだろう。

吉田 恒 マネックス証券 チーフ・FXコンサルタント兼マネックス・ユニバーシティ FX学長