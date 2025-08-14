森香澄、話題になった“きつねダンス”裏話。翌日登場した“大人気アイドル”とは「絶対比較されると思ってた」

令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

8月13日（水）に放送された同番組では、森香澄が話題になった“きつねダンス”について語り、翌日登場した大人気アイドルにも言及する場面があった。

【映像】話題になった森香澄の“きつねダンス”！ミニスカートで大暴投も…

同番組は、タイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思うような虚実入り混じった展開がやみつきになる番組だ。

今回は収録終わりに、森香澄がレインボー・池田直人の車に同乗して次の現場に移動する模様に密着。池田が隙間時間に森をどれだけ楽しませられるかを検証した。

プロ顔負けのメイク術で美容系YouTubeでも人気の池田。そのドライブデート術にも迫りつつ、車内では森が先日北海道日本ハムファイターズの試合でファーストピッチ＆きつねダンスを披露した話題に。

池田から「きつねダンスの成功率はどうだった？」と聞かれると、「でも始球式大暴投したから…」と振り返る森。

「そこはかわいらしいから全然良くて」とフォローする池田だったが、「実際、鈴木愛理が次の日ですって聞いて『うっ』ってなった？」と踏み込んだ質問を。実は森が登場して話題になった翌日の試合で、℃-uteの元メンバーで歌手の鈴木愛理が同じくきつねダンスを披露して話題になっていたのだ。

これに森は「愛理さんはもうアイドルじゃないですか。しかも“アイドルが憧れるアイドル”だから、絶対に比較が生まれるのはわかったんですよ」と回答。

続けて「比較されてもしょうがないし、比較するなとは言えない。比較されたくないけど…。表情管理とかダンスの基礎とか目線とか愛理さんのほうが絶対にうまいし、それはもうプロだから」と鈴木愛理のすごさを強調する。

それを踏まえて「こちらはとにかくきつねダンスの皆さんに参加させてもらっている。ただ盛り上げる一心で」と笑顔で本心を語った。

さらに森は「愛理さんは仲良くさせてもらってるので、連絡もちょいちょいとっていた」と明かすと、「でもきつねダンスより『始球式練習してる？』みたいな。『私はめっちゃ失敗しました。頑張ってください』ってやりとりをしてたんですけど、きつねダンスに関しては絶対比較されると思ってた」と告白。

「アナウンサーって比較される職業なので、ずっと」という森の発言には、池田も「香澄ちゃんはより比較されやすいやろな…」と納得していた。