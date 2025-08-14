大阪・関西万博の会場に直結する大阪メトロ中央線の運転が、１３日夜の閉場間際にストップした。

お盆休みで訪れた多数の来場者は帰りの足を失い、会場や周辺で長時間の待機を強いられた。そのまま一夜を明かそうと、大屋根リングの下のベンチで寝込む人の姿も見られ、体調不良になって救急搬送される人もいた。

運転見合わせは１３日午後９時半頃から。来場者が一斉に帰宅する時間帯に重なった。

夢洲駅周辺の混雑緩和のため、日本国際博覧会協会は退場していた来場者に向けて、場内に再び入るよう放送や拡声機で呼びかけた。来場者らは、大屋根リング下のベンチに腰を下ろしたり、場内の路上に座り込んだりして運転再開を待った。「もう歩けない」と寝そべる子どももいた。

給水コーナーや飲料水の自動販売機の前には行列ができ、海外パビリオンの関係者らは自発的に水やお菓子などを配った。

午前０時を過ぎると、帰宅を諦め、リュックサックを枕代わりにして眠る人もいた。７歳と９歳の息子２人をベンチで横にさせていた群馬県高崎市のパート従業員の女性（４０）は「会場内で一夜を明かすことを覚悟している。子どもはぐったりしていて心配。未来の万博を期待してきたのに災害みたい」と話した。

メトロでの帰宅を断念して東ゲートから西ゲートへ歩いて向かう人も多くいたが、西ゲートにあるバスとタクシーの乗車場所でも長蛇の列ができた。

会場内のベンチで孫２人らと座っていた大阪府八尾市の男性（７８）は「迎えを呼ぼうにも自家用車は会場近くに来られないので運転再開を待つしかない。午前１０時に入場したので、孫らもだいぶ疲れた」とあきらめ顔で語った。