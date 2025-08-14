ËýÀÅª¤Êµ²²î¤È¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤´óÀ¸Ãî¡Ä²á¹ó¤Ê´Ä¶¤ÇÀ¸¤¤ë¥´¥ß½èÊ¬¾ì¤ÎÇ¤¿¤Á¤ÎÊÝ¸î³èÆ°¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿
¥´¥ß½èÊ¬¾ì¤ËÂ¿¿ô¤ÎÇ¤¬¤¤¤ë
¡ÖºÇ½é¤ÎÊÝ¸î³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥µ¤òÊá³Í´ï¤ËÆþ¤ì¤ÆÀßÃÖ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¥¨¥µ¤òÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤Ç¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÍè¤ë¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£ÊÝ¸î¤·¤¿Ç¤Ï¡¢¥á¥¹¤ÏÂçÈ¾¤¬Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢¶á¿Æ´Ö¤Ç¤ÎÈË¿£¤Î¤¿¤á¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢Ãã¥È¥é¤äÃãÇò¤ä»°ÌÓÇ¤È¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤»÷ÄÌ¤Ã¤¿ÌÓ¿§¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤ÎÇ¤âÁé¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÉÍÜ¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¡£±ÒÀ¸´Ä¶¤Î°¤µ¤«¤é¡¢´¶À÷¾É¤ä½Ã°å»Õ¤â¶Ã¤¯ÄÁ¤·¤¤´óÀ¸Ãî¤Ê¤É¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¸ÄÂÎ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ØÅìµþÅÔ¿Í¤ÈÆ°Êª¤Î¤¤º¤ÊÊ¡»ã¶¨²ñ¡Ù¤Î¸ÅÀî¾°Èþ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦¸ì¤ë¡£
Åìµþ¤Ë¤Ï23¶èÆâ¤«¤é½Ð¤ëÀ¸³è¥´¥ß¤ä¡¢ÅÔÆâ¤ÎÃæ¾®»ö¶È¼Ô¤¬ÇÓ½Ð¤¹¤ë»º¶ÈÇÑ´þÊª¤Î°ìÉô¤ò½èÊ¬¤¹¤ëËäÎ©ÃÏÂÓ¤¬¤¢¤ë¡£199ha¡Ä¡ÄÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¸À¤¨¤ÐÌó42¸ÄÊ¬¤Î¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤Ë¥´¥ß¤Î¾ÆµÑ³¥¤Ê¤É¤¬±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÅÔÌ±¤ÎÀ¸³è¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê»ÜÀß¤À¡£
¤½¤Î½èÊ¬¾ì¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿Ç¤¬Â¿¿ô¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤ÎÆÃ¼ìÀ¤«¤é¡¢ÁêÅö¤ËÎô°¤Ê´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸ÅÀî¤µ¤ó¤é¤Ï¡¢½èÊ¬¾ì¤ÎÇ¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤¿¹¾Åì¶è¤ÎNPOÃÄÂÎ¤«¤é¶¨ÎÏ¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¡¢Â¾¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¶¦¤Ëº£Ç¯£³·î¤«¤é»ÜÀßÆâ¤ÎÇ¤ÎÊÝ¸î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÏÅìµþÅÔ¡¦ÇÑ´þÊªËäÎ©´ÉÍý»öÌ³½ê¤Î¶¨ÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢»ÜÀßÆâ¤Ç¤Î¼ÂºÝ¤ÎÊÝ¸î³èÆ°¤â¼èºà¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
½èÊ¬¾ì¤Ç¤ÎÇ¤ÎÊÝ¸î³èÆ°¤Ï¡¢»ÜÀß¤¬²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£º£²óµö²Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î½ÐÆþ¤ê¤Ê¤É¤Î¤Ê¤¤ÆüÍËÆü¤Î£²»þ´Ö¤À¤±¡£³èÆ°¾ì½ê¤â¤´¤¯¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤âÉô³°¼Ô¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ÜÀß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢´ÉÍý»öÌ³½ê¤«¤é¤¹¤ë¤È°ÂÁ´ÀÅù¤ò¹Í¤¨¤¿¾å¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÊÝ¸î³èÆ°¤ò¤¹¤ëÂ¦¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÀ©Ìó¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÅöÆü¡¢ÊÝ¸î³èÆ°¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¸ÅÀî¤µ¤ó¤äÂ¾¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â´Þ¤á¤¿£¶¿Í¤ËÂÓÆ±¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ï¥´¥ß½èÊ¬¾ì¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¹Âç¤Ê¹©»ö¸½¾ì¤ÎÏÆ¤Ë¤¢¤ë´ÊÁÇ¤Ê»öÌ³½ê¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
Æþ¤ê¸ý¤«¤é¤â¤Û¤É¶á¤¯¡¢¥´¥ß¤òÂÏÀÑ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥´¥ß½èÊ¬¾ì¤Î¤Þ¤À±ïÊÕÉôÊ¬¡£¼þ°Ï¤Ë¤Ï¾¡¼ê¤Ë¼«À¸¤·¤¿ÃÝÎÓ¤¬ÍÕ¤ò¥¶¥ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»öÌ³½ê¤ÎÏÆ¤ÈÃÝÎÓ¤¬Í£°ìµö²Ä¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë33Æ¬¤òÊÝ¸î
¼ê´·¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢Ç¤ÎÊá³Í´ï¤Ë¥¨¥µ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Êá³Í´ï¤ÏºÙ¤¤¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÇÁÈ¤Þ¤ì¤¿½Ä²£30cm¡ß30cm¡¦±ü¹Ô¤70cm¤Î¥±¡¼¥¸¤Ç¡¢¥¨¥µ¤òÌÜÅö¤Æ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤¿Ç¤Î½Å¤ß¤ÇÆþ¤ê¸ý¤¬ÊÄ¤Þ¤ë¤â¤Î¡£Ãæ¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¥¨¥µ¤Ï¡¢¤Ê¤Þ¤êÀá¤ò¤Û¤°¤·¤¿¤â¤Î¤ä¥¥ã¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¡¢¤Ê¤ó¤È¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÇ¤ò¤ª¤Ó¤´ó¤»¤ë¤¿¤á¤ËÆ÷¤¤¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¸ÅÀî¤µ¤ó¡Ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Êá³Í´ï¤ò¡¢ÃÝÎÓ¤ÎÃæ¤ä»öÌ³½êÏÆ¤Ë£µ¡Á£¶¸ÄÀßÃÖ¤¹¤ë¡£ÃÝÎÓ¤ÎÃæ¤Ï¿Í£±¿Í¤¬Æþ¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤Ì©À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÍÕ¤¬ÍÛ¤ò¼×¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎÃ¤·¤¯¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿È¤â±£¤»¤ë¾ì½ê¤À¤í¤¦¡£Êá³Í´ï¤Ë¤Ï¥»¥ó¥µ¡¼¤ä¥«¥á¥é¤¬È÷¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢Ç¤ÎÊá³Í¤Ê¤É¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¢¤È¤Ï·Ù²ü¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÎ¥¤ì¤ÆÂÔ¤Ä¤À¤±¤À¡£
Êá³Í´ï¤ËÇ¤¬Æþ¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÅÀî¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö£³·î¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë13²óÊÝ¸î¤ò¤·¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³èÆ°¤ÏÁ´¤Æ¤³¤ÎÊÕ¤ê¡£¤³¤³¤Ç¤Ï´û¤Ë33Æ¬¤òÊÝ¸î¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ñ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÇ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê·Ù²ü¿´¤Î¶¯¤¤¸ÄÂÎ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤âÇ¤¬¤¤¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤È¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£¤»¤á¤Æ¡¢Ä«¤ËÊá³Í´ï¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¡¢Í¼Êý¤Ë²ó¼ý¤¹¤ë¤È¤«¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤È³ÎÎ¨¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¤ä¤Ï¤ê¡¢£²»þ´Ö¤È¤¤¤¦À©¸Â¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ç¤Î»Ñ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤¿¤á¡¢´ÉÍý»öÌ³½ê¤Î¸ü°Õ¤Ç30Ê¬¤Î±äÄ¹¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÊÝ¸î¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸ÅÀî¤µ¤ó¤é¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¼«Á°¤Î¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿Ç¤ÏÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¤Ë¤½¤³¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ç¤Ï´¶À÷¾É¤Ë¼å¤¯¡¢¤½¤ÎÂÐºö¤Î¤¿¤áÉô²°¤´¤È¤Ë¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤òÂØ¤¨¤ëÇ°¤ÎÆþ¤ì¤è¤¦¤Ç¡¢±ÒÀ¸´ÉÍý¤â´°àú¡£À¶·é¤Ê¥±¡¼¥¸¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÊÉ¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ã¥È¥¦¥©¡¼¥¯¤¬Ä¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥¨¥µ¤Î»þ´Ö¤Î¸å¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ç¤Ï¼¼Æâ¤ò¼«Í³¤ËÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÎäË¼¤¬¸ú¤¤¤Æ¿Í´Ö¤Ë¤âµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤Ç²þ¤á¤Æ¸ÅÀî¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÅß¤Ï³¤É÷¤Ç´¨¤¯¡¢²Æ¤ÏÆüº¹¤·¤ò¼×¤ë¤â¤Î¤â¾¯¤Ê¤¯½ë¤¤¡¢ÁêÅö¤Ë¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤¹¡£°ìÉô¡¢Ãæ¤Î¿¦°÷¤¬Æü½ü¤±¤Î¾ì½ê¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¨¥µ¤ä¿å¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¤¿¤Á¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¥Ø¥Ó¤ä¥«¥¨¥ë¤ä¥ß¥ß¥º¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£´óÀ¸Ãî¤â¡¢Â¾¤Î¾ì½ê¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿ÇÅù¤è¤ê¤â°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¡£±»¼Â¾òÃî¤äîìÃî¡¢¥Þ¥ó¥½¥óÎöÆ¬¾òÃî¤äÌÓºÙÀþÃî¤â¡£
¥Þ¥ó¥½¥óÎöÆ¬¾òÃî¤Ï¥«¥¨¥ëÅù¤ò¿©¤Ù¤ë¤È»ý¤Ä¤â¤Î¡£ÌÓºÙÀþÃî¤â¥ß¥ß¥º¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¿©À¤â¤½¤ì¤«¤éÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£½Ã°å»Õ¤¬¶Ã¤¯¤è¤¦¤ÊÄÁ¤·¤¤´óÀ¸Ãî¤¬¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÄÌ¾ïÊÝ¸î¤·¤¿Ç¤Ï´¶À÷¾É¤ä¶îÃî¤Î¤¿¤á¤Ë£²½µ´Ö¤Î³ÖÎ¥´ü´Ö¤òÀß¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢½èÊ¬¾ì¤ÇÊÝ¸î¤·¤¿Ç¤Ï£³½µ´Ö¤È¤è¤êÄ¹¤¤»þ´Ö¤Î³ÖÎ¥¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
½èÊ¬¾ì¤Ç¤Ï¾ï¤Ëµ²²î¾õÂÖ¤Ë»¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ÊÝ¸î¤·¤¿¸å¤Ë¤â¿©Êµ¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¸ÄÂÎ¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÇ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÇÓÝõÊª¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÂ¤«¤êÀè¤Ë¤¤¤¿Â¾¤ÎÇ¤ÎÇÓÝõ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Þ¤Ç¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Çµ²²î¤¬¿ÈÂÎ¤Ë¹ï¤ßÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¸Â¤é¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿ÈË¿£¤ÈÅñÂÁ
¡ÖÊÝ¸î¤·¤¿¥á¥¹¤Î¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤¬Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¼ã¤¯¡¢¾®¤µ¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÊÝ¸î¤·¤¿Ãæ¤Ë»ÒÇ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ª¤é¤º¡¢¤ª¤½¤é¤¯¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¼å¤¤¸ÄÂÎ¤ÏÀ¸¤È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ºË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¡¢·ã¤·¤¤À¸Â¸¶¥Áè¤ÎÃæ¡¢Â¾¤ÎÇ¤Î¥¨¥µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÓ¿§¤¬»÷¤¿Ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÈË¿£¤ÈÅñÂÁ¤¬¿Ê¤ó¤À·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÉÍý»öÌ³½ê¤ÎÊý¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë¤¤¤¿Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÌÓ¿§¤Î½¸ÃÄ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÇÈË¿£¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¹¤¤½èÊ¬¾ìÆâ¤Î¥¢¥Á¥³¥Á¤Ç²á¹ó¤Ê¾õ¶·¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢²¿À¤Âå¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö½Ã°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÝ¸î¤·¤¿Ç¤ÇºÇ¤âºÐ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤ÊÇ¤Ç¡¢£¶¡Á£·ºÐ¡£½èÊ¬¾ìÆâ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬¤¤¤Ä¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£¶¡Á£·Ç¯¤Ï¡¢¤³¤ÎÎô°¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¤ÇÈË¿£¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢¿¦°÷¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤³¤Î¾õ¶·¤¬¤¤¤Ä¤´¤í¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤»¤á¤Æ¤â¤Îµß¤¤¤Ï¡¢½èÊ¬¾ì¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿Ç¤¿¤Á¤¬°ÂÁ´¤Ç·ò¹¯¤ËÊë¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£²¼¼ê¤Ë¿Í¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¤¥¸¥á¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µÕ¤Ë¿ÍÆë¤ì¤ÏÍÆ°×¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤ËÍè¤ë¤È¡¢¤â¤¦Â¾¤ÎÇ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£ÊÝ¸î¤Ç¤¤¿33Æ¬¤Î¤¦¤Á¡¢¾ùÅÏ¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤â´û¤Ë12Æ¬¤ª¤ê¡Ê£··î27Æü»þÅÀ¡Ë¡¢¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÊÝ¸î¤·¤¿Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ÃçÎÉ¤¯·»Äï¤ÇÊá³Í´ï¤ËÆþ¤Ã¤¿»ÒÇ¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Ë¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¾ùÅÏÀè¤¬·è¤Þ¤ê¡¢°ú¤¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ê¸ÅÀî¤µ¤ó¡Ë¤È¤Î¤³¤È¡£²¿¤È¤â´ò¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¡£
¸ÅÀî¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÆ°Êª°¦¸îË¡¤Ç¤Ï¡¢Æ°Êª¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼å¤Ã¤¿Æ°Êª¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÊüÃÖ¤¹¤ë¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤â¡ÈµÔÂÔ¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¸½ºß¡¢½èÊ¬¾ì¤Î´ÉÍý»öÌ³½ê¤â¶¨ÎÏ¤¹¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÝ¸î³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤â¿ô¥õ½êÇ§¤á¤é¤ì¡¢¿·¤¿¤ÊÊÝ¸î¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Âç¤¤¯°ìÊâÁ°¿Ê¤À¡£