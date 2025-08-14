大腸カメラって何をするの？前日準備から検査までの全流れ【医師解説】

「大腸カメラ（大腸内視鏡検査）」は、大腸の内部をカメラで観察でき、必要に応じて病変を切除することもできる優れた検査方法です。今回は、大腸カメラの検査の流れについて「かわぐち内科・内視鏡クリニック」の川口先生に解説していただきました。

監修医師：

川口 佑輔（かわぐち内科・内視鏡クリニック）

北里大学医学部卒業。その後、北里大学病院消化器内科、北里大学メディカルセンター、永寿総合病院などで経験を積む。2022年、東京都台東区に「かわぐち内科・内視鏡クリニック」を開院。医学博士。日本消化器内視鏡学会専門医、日本肝臓学会専門医、日本内科学会認定医。日本消化器病学会、日本胆道学会の各会員。

編集部

大腸カメラは、どのような流れでおこなわれるのですか？

川口先生

まず、検査の前にやることがあります。糖尿病の薬や血液をサラサラにする薬を内服中の場合は、薬の休薬が必要となることがあるので、検査の予約時などに申し出てください。そして、最も大事な前処置として「大腸の中を空っぽにする」というのがあります。

編集部

検査前日の注意点はありますか？

川口先生

検査前日の夕食は、20時までに摂取していただきます。食事内容も低残渣な食事になるよう、食材などについてアドバイスがあると思います。また、多くの場合は就寝前に下剤の内服をしていただきます。

編集部

検査当日の流れについても教えてください。

川口先生

当日の朝食は食べず、腸管洗浄液を飲んでいただきます。腸管洗浄剤の種類によって飲み方が異なりますが、いずれも2～3リットルの水分を内服する必要があります。多くの人は3～4時間ほどで便が綺麗になります。決まった予約時間に検査が始まるか、「便が綺麗になり次第、検査をはじめましょう」という方法か、医療機関によって異なります。

編集部

そこから検査に入るのですね。

川口先生

そうですね。ここからは検査を受ける人のニーズや医療機関によって異なりますが、必要に応じて鎮痛薬や鎮静薬などを使用しながら検査をしていきます。

※この記事はMedical DOCにて＜「大腸カメラ」の前処置は何をするかご存じですか? 自宅と病院での違いも医師が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。